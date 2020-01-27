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"بيبان الرياض" يستقطب 180 جهة داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

تتوزع بين أبواب الملتقى لتقديم خدماتها ومبادراتها الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال

استقطب ملتقى بيبان الرياض والذي تطلقه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في 29 يناير 2020م ولمدة 4 أيام، 180 جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمين والممّكنين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بهدف مساعدة المنشآت ورواد الأعمال على النمو والتوسع ورفع كفاءاتهم الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي في المهارات الأساسية التي تمكّن المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح.

وتتوزع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة بين أبواب الملتقى لتقديم خدماتها ومبادراتها الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إضافة إلى تقديم أكثر من 300 برنامج تدريبي وورشة عمل يقدمها 150 مدرباً ومدربة؛ لدعم وتمكين الراغبين في البدء بعالم الأعمال من خلال مساعدة الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومساعدتهم؛ لمعرفة أدوات بناء مشروع تجاري ناجح، ورفع أداء أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وتتنوع مواضيع البرامج التدريبية وورش العمل خلال ملتقى "بيبان" لتلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومن أبرزها سلاسل الإمداد، وعقود الموارد البشرية، وأساسيات برمجة التطبيقات، ودراسة السوق، أساسيات المحاسبة للمشاريع، والتخطيط الاستراتيجي، وعقود الامتياز التجاري، وتصميم الهوية والعلامة التجارية، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية الأخرى والتي استفاد منها أكثر زوار الملتقى من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دورات تدريبية متخصصة في التجارة الإلكترونية.

ويتضمن الملتقى جلسات إرشادية يومية بوجود خبراء استشاريين متخصصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية لتقديم المشورة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجلسات إرشادية؛ لرفع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتقديم النصح والتوجيه للمبادرين ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ سعياً لتطور الأفراد والمنشآت وتقليل المخاطر المرتبطة بريادة الأعمال.

الجدير بالذكر أن التسجيل في الملتقى متاح للجميع مجاناً عبر الرابط: biban.monshaat.gov.sa، والذي سيشهد انضمام باب الابتكار الهادف إلى تبني حلول ابتكارية وضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني، وباب العقار والبناء الهادف إلى تقديم فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوعية بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي ومتطلبات التطوير، كما سيتم عقد مؤتمر بيبان في 30 يناير 2020م تحت عنوان "بناء ريادة الاقتصاد الجديدة في المملكة"، يناقش خلاله الخبراء العالميون والمحليون وصناع القرار الإقليميون عدة مواضيع تهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

ملتقى بيبان الرياض الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بيبان الرياض" يستقطب 180 جهة داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال
سبق

استقطب ملتقى بيبان الرياض والذي تطلقه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في 29 يناير 2020م ولمدة 4 أيام، 180 جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمين والممّكنين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بهدف مساعدة المنشآت ورواد الأعمال على النمو والتوسع ورفع كفاءاتهم الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي في المهارات الأساسية التي تمكّن المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح.

وتتوزع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة بين أبواب الملتقى لتقديم خدماتها ومبادراتها الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إضافة إلى تقديم أكثر من 300 برنامج تدريبي وورشة عمل يقدمها 150 مدرباً ومدربة؛ لدعم وتمكين الراغبين في البدء بعالم الأعمال من خلال مساعدة الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومساعدتهم؛ لمعرفة أدوات بناء مشروع تجاري ناجح، ورفع أداء أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وتتنوع مواضيع البرامج التدريبية وورش العمل خلال ملتقى "بيبان" لتلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومن أبرزها سلاسل الإمداد، وعقود الموارد البشرية، وأساسيات برمجة التطبيقات، ودراسة السوق، أساسيات المحاسبة للمشاريع، والتخطيط الاستراتيجي، وعقود الامتياز التجاري، وتصميم الهوية والعلامة التجارية، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية الأخرى والتي استفاد منها أكثر زوار الملتقى من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دورات تدريبية متخصصة في التجارة الإلكترونية.

ويتضمن الملتقى جلسات إرشادية يومية بوجود خبراء استشاريين متخصصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية لتقديم المشورة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجلسات إرشادية؛ لرفع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتقديم النصح والتوجيه للمبادرين ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ سعياً لتطور الأفراد والمنشآت وتقليل المخاطر المرتبطة بريادة الأعمال.

الجدير بالذكر أن التسجيل في الملتقى متاح للجميع مجاناً عبر الرابط: biban.monshaat.gov.sa، والذي سيشهد انضمام باب الابتكار الهادف إلى تبني حلول ابتكارية وضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني، وباب العقار والبناء الهادف إلى تقديم فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوعية بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي ومتطلبات التطوير، كما سيتم عقد مؤتمر بيبان في 30 يناير 2020م تحت عنوان "بناء ريادة الاقتصاد الجديدة في المملكة"، يناقش خلاله الخبراء العالميون والمحليون وصناع القرار الإقليميون عدة مواضيع تهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
03:53 PM

"بيبان الرياض" يستقطب 180 جهة داعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

تتوزع بين أبواب الملتقى لتقديم خدماتها ومبادراتها الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقطب ملتقى بيبان الرياض والذي تطلقه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في 29 يناير 2020م ولمدة 4 أيام، 180 جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمين والممّكنين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بهدف مساعدة المنشآت ورواد الأعمال على النمو والتوسع ورفع كفاءاتهم الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي في المهارات الأساسية التي تمكّن المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح.

وتتوزع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة بين أبواب الملتقى لتقديم خدماتها ومبادراتها الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إضافة إلى تقديم أكثر من 300 برنامج تدريبي وورشة عمل يقدمها 150 مدرباً ومدربة؛ لدعم وتمكين الراغبين في البدء بعالم الأعمال من خلال مساعدة الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومساعدتهم؛ لمعرفة أدوات بناء مشروع تجاري ناجح، ورفع أداء أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وتتنوع مواضيع البرامج التدريبية وورش العمل خلال ملتقى "بيبان" لتلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومن أبرزها سلاسل الإمداد، وعقود الموارد البشرية، وأساسيات برمجة التطبيقات، ودراسة السوق، أساسيات المحاسبة للمشاريع، والتخطيط الاستراتيجي، وعقود الامتياز التجاري، وتصميم الهوية والعلامة التجارية، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية الأخرى والتي استفاد منها أكثر زوار الملتقى من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دورات تدريبية متخصصة في التجارة الإلكترونية.

ويتضمن الملتقى جلسات إرشادية يومية بوجود خبراء استشاريين متخصصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية لتقديم المشورة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجلسات إرشادية؛ لرفع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتقديم النصح والتوجيه للمبادرين ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ سعياً لتطور الأفراد والمنشآت وتقليل المخاطر المرتبطة بريادة الأعمال.

الجدير بالذكر أن التسجيل في الملتقى متاح للجميع مجاناً عبر الرابط: biban.monshaat.gov.sa، والذي سيشهد انضمام باب الابتكار الهادف إلى تبني حلول ابتكارية وضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني، وباب العقار والبناء الهادف إلى تقديم فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوعية بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي ومتطلبات التطوير، كما سيتم عقد مؤتمر بيبان في 30 يناير 2020م تحت عنوان "بناء ريادة الاقتصاد الجديدة في المملكة"، يناقش خلاله الخبراء العالميون والمحليون وصناع القرار الإقليميون عدة مواضيع تهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

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