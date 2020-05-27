النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1815 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 78541

سلطنة عمان.. 255 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 8373

وزارة الصحة: عدد الوفيات 38 والمتعافون بلغوا 2177 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل (255) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ منها (166) حالة لعمانيين، و(89) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (8373) حالة، وعدد الوفيات ثمانٍ وثلاثون (38)، وأكدت الوزارة أن (2177) حالة قد تماثلت للشفاء.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، أهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سلطنة عمان.. 255 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 8373
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل (255) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ منها (166) حالة لعمانيين، و(89) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (8373) حالة، وعدد الوفيات ثمانٍ وثلاثون (38)، وأكدت الوزارة أن (2177) حالة قد تماثلت للشفاء.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، أهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
01:08 PM

سلطنة عمان.. 255 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 8373

وزارة الصحة: عدد الوفيات 38 والمتعافون بلغوا 2177 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
427

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل (255) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ منها (166) حالة لعمانيين، و(89) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (8373) حالة، وعدد الوفيات ثمانٍ وثلاثون (38)، وأكدت الوزارة أن (2177) حالة قد تماثلت للشفاء.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، أهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,557
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,839
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,874
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,645

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة