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"أبو عوجاء" مدير "مدني أبها" إلى رتبة عقيد

صدرت الموافقة السامية الكريمة على ترقية مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بأبها، المقدم محمد بن أحمد أبو عوجاء إلى رتبة عقيد.

ويعد العقيد محمد من الكفاءات القيادية المتميزة، وعبر عن اعتزازه بالترقية، رافعاً شكره وتقديره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعتبرها حافزاً لبذل المزيد من العمل لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

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"أبو عوجاء" مدير "مدني أبها" إلى رتبة عقيد
سبق

صدرت الموافقة السامية الكريمة على ترقية مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بأبها، المقدم محمد بن أحمد أبو عوجاء إلى رتبة عقيد.

ويعد العقيد محمد من الكفاءات القيادية المتميزة، وعبر عن اعتزازه بالترقية، رافعاً شكره وتقديره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعتبرها حافزاً لبذل المزيد من العمل لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
12:56 AM

"أبو عوجاء" مدير "مدني أبها" إلى رتبة عقيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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صدرت الموافقة السامية الكريمة على ترقية مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بأبها، المقدم محمد بن أحمد أبو عوجاء إلى رتبة عقيد.

ويعد العقيد محمد من الكفاءات القيادية المتميزة، وعبر عن اعتزازه بالترقية، رافعاً شكره وتقديره لولاة الأمر على هذه الثقة، واعتبرها حافزاً لبذل المزيد من العمل لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

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