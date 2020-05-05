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"صحة بيشة" تنفّذ أكثر من 1600 جولة تفتيشية على المجمعات الخاصة والصيدليات

لمراقبة التزام وتطبيق القطاع الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا

نفّذت "صحة بيشة" ممثلة في إدارة الالتزام، 1427 جولة على الصيدليات التجارية و194 جولة على المجمعات الخاصة بجميع المحافظات التابعة لها؛ لمراقبة التزام وتطبيق القطاع الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت "صحة بيشة"، أن الحملة التفتيشية تهدف إلى التأكد من الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، وتوفير جميع الاشتراطات الصحية ووسائل السلامة بالمجمعات الصحية الخاصة، والتأكد من صلاحية الأدوية الموجودة في الصيدليات، وعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفات طبية، مع توفر الأدوية المعتمدة من وزارة الصحة، وكذلك عدد المجموعات الدوائية الأساسية الواجب توفرها في الصيدليات.

وأكدت أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المجتمع وتلافي أي ملاحظات.

صحة بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة بيشة" تنفّذ أكثر من 1600 جولة تفتيشية على المجمعات الخاصة والصيدليات
سبق

نفّذت "صحة بيشة" ممثلة في إدارة الالتزام، 1427 جولة على الصيدليات التجارية و194 جولة على المجمعات الخاصة بجميع المحافظات التابعة لها؛ لمراقبة التزام وتطبيق القطاع الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت "صحة بيشة"، أن الحملة التفتيشية تهدف إلى التأكد من الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، وتوفير جميع الاشتراطات الصحية ووسائل السلامة بالمجمعات الصحية الخاصة، والتأكد من صلاحية الأدوية الموجودة في الصيدليات، وعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفات طبية، مع توفر الأدوية المعتمدة من وزارة الصحة، وكذلك عدد المجموعات الدوائية الأساسية الواجب توفرها في الصيدليات.

وأكدت أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المجتمع وتلافي أي ملاحظات.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
11:55 AM

"صحة بيشة" تنفّذ أكثر من 1600 جولة تفتيشية على المجمعات الخاصة والصيدليات

لمراقبة التزام وتطبيق القطاع الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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نفّذت "صحة بيشة" ممثلة في إدارة الالتزام، 1427 جولة على الصيدليات التجارية و194 جولة على المجمعات الخاصة بجميع المحافظات التابعة لها؛ لمراقبة التزام وتطبيق القطاع الخاص لتعليمات الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت "صحة بيشة"، أن الحملة التفتيشية تهدف إلى التأكد من الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، وتوفير جميع الاشتراطات الصحية ووسائل السلامة بالمجمعات الصحية الخاصة، والتأكد من صلاحية الأدوية الموجودة في الصيدليات، وعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفات طبية، مع توفر الأدوية المعتمدة من وزارة الصحة، وكذلك عدد المجموعات الدوائية الأساسية الواجب توفرها في الصيدليات.

وأكدت أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة المجتمع وتلافي أي ملاحظات.

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