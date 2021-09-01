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العراق والكويت تسجلان أعلى 15 درجة حرارة في العالم

اقتربت من 50 درجة

صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة 15 مدينة عربية، ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة اقتربت من 50 درجة فوق الصفر، وفق موقع eldoradoweather.
الموقع المتخصص نشر قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 15 درجة حرارة في مدن عربية من دولتين فقط، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:
1- خناقين (العراق): 49.5 درجة مئوية.
2- البدرة (العراق): 48.6 درجة مئوية.
3- الناصرية (العراق): 48.6 درجة مئوية.
4- الرافعي (العراق): 48.6 درجة مئوية.
5- الوفرة (الكويت): 48.5 درجة مئوية.
6- العمارة (العراق): 48.4 درجة مئوية.
7- الجهراء (الكويت): 48.4 درجة مئوية.
8- علي الغربي (العراق): 48.2 درجة مئوية.
9- مطربة (الكويت): 48.2 درجة مئوية.
10- مطار بغداد الدولي (العراق): 48 درجة مئوية.
11- كربلاء (العراق): 48 درجة مئوية.
12- سيماوا (العراق): 48 درجة مئوية.
13- كوت الحاي (العراق): 47.8 درجة مئوية.
14- ميناغيش (الكويت): 47.8 درجة مئوية.
15 الصليبية (الكويت): 47.7 درجة مئوية".

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العراق والكويت تسجلان أعلى 15 درجة حرارة في العالم
سبق

صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة 15 مدينة عربية، ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة اقتربت من 50 درجة فوق الصفر، وفق موقع eldoradoweather.
الموقع المتخصص نشر قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 15 درجة حرارة في مدن عربية من دولتين فقط، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:
1- خناقين (العراق): 49.5 درجة مئوية.
2- البدرة (العراق): 48.6 درجة مئوية.
3- الناصرية (العراق): 48.6 درجة مئوية.
4- الرافعي (العراق): 48.6 درجة مئوية.
5- الوفرة (الكويت): 48.5 درجة مئوية.
6- العمارة (العراق): 48.4 درجة مئوية.
7- الجهراء (الكويت): 48.4 درجة مئوية.
8- علي الغربي (العراق): 48.2 درجة مئوية.
9- مطربة (الكويت): 48.2 درجة مئوية.
10- مطار بغداد الدولي (العراق): 48 درجة مئوية.
11- كربلاء (العراق): 48 درجة مئوية.
12- سيماوا (العراق): 48 درجة مئوية.
13- كوت الحاي (العراق): 47.8 درجة مئوية.
14- ميناغيش (الكويت): 47.8 درجة مئوية.
15 الصليبية (الكويت): 47.7 درجة مئوية".

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
04:23 PM

العراق والكويت تسجلان أعلى 15 درجة حرارة في العالم

اقتربت من 50 درجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صنف موقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة 15 مدينة عربية، ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة اقتربت من 50 درجة فوق الصفر، وفق موقع eldoradoweather.
الموقع المتخصص نشر قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 15 درجة حرارة في مدن عربية من دولتين فقط، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:
1- خناقين (العراق): 49.5 درجة مئوية.
2- البدرة (العراق): 48.6 درجة مئوية.
3- الناصرية (العراق): 48.6 درجة مئوية.
4- الرافعي (العراق): 48.6 درجة مئوية.
5- الوفرة (الكويت): 48.5 درجة مئوية.
6- العمارة (العراق): 48.4 درجة مئوية.
7- الجهراء (الكويت): 48.4 درجة مئوية.
8- علي الغربي (العراق): 48.2 درجة مئوية.
9- مطربة (الكويت): 48.2 درجة مئوية.
10- مطار بغداد الدولي (العراق): 48 درجة مئوية.
11- كربلاء (العراق): 48 درجة مئوية.
12- سيماوا (العراق): 48 درجة مئوية.
13- كوت الحاي (العراق): 47.8 درجة مئوية.
14- ميناغيش (الكويت): 47.8 درجة مئوية.
15 الصليبية (الكويت): 47.7 درجة مئوية".

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