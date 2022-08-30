أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا تجاه جازان.
وقال التحالف: كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا تجاه جازان.
وقال التحالف: كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا تجاه جازان.
وقال التحالف: كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا تجاه جازان.
وقال التحالف: كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا.