النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشباب" يقلب الطاولة أمام "الفتح".. ويشارك "الهلال" صدارة الدوري

في ختام جولة "لنلهم العالم بقمّتنا" من دوري المحترفين

\قلب "الشباب" تأخره بهدف أمام نظيره "الفتح"، إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمّتنا"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

بتلك النتيجة قفز "الشباب" للمركز الثاني برصيد 10 نقاط، متساوياً مع "الهلال" (المتصدر) بفارق الأهداف لصالح الهلال.

أحرز لاعب "الفتح" سفيان بن دبكه هدف "الفتح" من ركلة جزاء عند الدقيقة 37 من الشوط الأول، وعادل لـ"الشباب" اللاعب تركي العمار (هدفين عند الدقائق 74، 96) وأضاف هدف "الشباب" الثالث فابيو مارتينيز 78.

وشهد اللقاء خروج لاعب "الفتح" حسن الحبيب عند الدقيقة 84 بالبطاقة الحمراء.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة لنلهم العالم بقمتنا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الشباب" يقلب الطاولة أمام "الفتح".. ويشارك "الهلال" صدارة الدوري
سبق

\قلب "الشباب" تأخره بهدف أمام نظيره "الفتح"، إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمّتنا"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

بتلك النتيجة قفز "الشباب" للمركز الثاني برصيد 10 نقاط، متساوياً مع "الهلال" (المتصدر) بفارق الأهداف لصالح الهلال.

أحرز لاعب "الفتح" سفيان بن دبكه هدف "الفتح" من ركلة جزاء عند الدقيقة 37 من الشوط الأول، وعادل لـ"الشباب" اللاعب تركي العمار (هدفين عند الدقائق 74، 96) وأضاف هدف "الشباب" الثالث فابيو مارتينيز 78.

وشهد اللقاء خروج لاعب "الفتح" حسن الحبيب عند الدقيقة 84 بالبطاقة الحمراء.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
08:07 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
08:25 PM

"الشباب" يقلب الطاولة أمام "الفتح".. ويشارك "الهلال" صدارة الدوري

في ختام جولة "لنلهم العالم بقمّتنا" من دوري المحترفين

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
499

\قلب "الشباب" تأخره بهدف أمام نظيره "الفتح"، إلى انتصار ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمّتنا"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

بتلك النتيجة قفز "الشباب" للمركز الثاني برصيد 10 نقاط، متساوياً مع "الهلال" (المتصدر) بفارق الأهداف لصالح الهلال.

أحرز لاعب "الفتح" سفيان بن دبكه هدف "الفتح" من ركلة جزاء عند الدقيقة 37 من الشوط الأول، وعادل لـ"الشباب" اللاعب تركي العمار (هدفين عند الدقائق 74، 96) وأضاف هدف "الشباب" الثالث فابيو مارتينيز 78.

وشهد اللقاء خروج لاعب "الفتح" حسن الحبيب عند الدقيقة 84 بالبطاقة الحمراء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,914
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,005
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,080

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة