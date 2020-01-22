وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء يطرأ انخفاضٌ في الحرارة من "3" إلى "5" على مناطق المملكة والخليج مع وصول الموجة الباردة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية، وغبار معظمه خفيف "إلا أن يصرفه الله"، يشمل: الشمالية وتبوك والجوف والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والقصيم ثم العاصمة الرياض وشمال الشرقية.

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً للحرارة يطرأ على درجات الحرارة اليوم مع وصول الموجة الباردة للمملكة.

الحصيني عن طقس الأربعاء: انخفاض للحرارة ووصول الموجة الباردة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-22 توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً للحرارة يطرأ على درجات الحرارة اليوم مع وصول الموجة الباردة للمملكة. وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء يطرأ انخفاضٌ في الحرارة من "3" إلى "5" على مناطق المملكة والخليج مع وصول الموجة الباردة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية، وغبار معظمه خفيف "إلا أن يصرفه الله"، يشمل: الشمالية وتبوك والجوف والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والقصيم ثم العاصمة الرياض وشمال الشرقية.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441 10:37 AM

الحصيني عن طقس الأربعاء: انخفاض للحرارة ووصول الموجة الباردة رياح من متوسطة إلى شبه قوية وغبار معظمه خفيف ويشمل تبوك والمدينة





A A A





5 مشاركة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً للحرارة يطرأ على درجات الحرارة اليوم مع وصول الموجة الباردة للمملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء يطرأ انخفاضٌ في الحرارة من "3" إلى "5" على مناطق المملكة والخليج مع وصول الموجة الباردة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية، وغبار معظمه خفيف "إلا أن يصرفه الله"، يشمل: الشمالية وتبوك والجوف والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والقصيم ثم العاصمة الرياض وشمال الشرقية.