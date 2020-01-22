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الحصيني عن طقس الأربعاء: انخفاض للحرارة ووصول الموجة الباردة

رياح من متوسطة إلى شبه قوية وغبار معظمه خفيف ويشمل تبوك والمدينة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً للحرارة يطرأ على درجات الحرارة اليوم مع وصول الموجة الباردة للمملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء يطرأ انخفاضٌ في الحرارة من "3" إلى "5" على مناطق المملكة والخليج مع وصول الموجة الباردة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية، وغبار معظمه خفيف "إلا أن يصرفه الله"، يشمل: الشمالية وتبوك والجوف والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والقصيم ثم العاصمة الرياض وشمال الشرقية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني عن طقس الأربعاء: انخفاض للحرارة ووصول الموجة الباردة
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً للحرارة يطرأ على درجات الحرارة اليوم مع وصول الموجة الباردة للمملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء يطرأ انخفاضٌ في الحرارة من "3" إلى "5" على مناطق المملكة والخليج مع وصول الموجة الباردة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية، وغبار معظمه خفيف "إلا أن يصرفه الله"، يشمل: الشمالية وتبوك والجوف والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والقصيم ثم العاصمة الرياض وشمال الشرقية.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
10:37 AM

الحصيني عن طقس الأربعاء: انخفاض للحرارة ووصول الموجة الباردة

رياح من متوسطة إلى شبه قوية وغبار معظمه خفيف ويشمل تبوك والمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ انخفاضاً للحرارة يطرأ على درجات الحرارة اليوم مع وصول الموجة الباردة للمملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الأربعاء يطرأ انخفاضٌ في الحرارة من "3" إلى "5" على مناطق المملكة والخليج مع وصول الموجة الباردة الخامسة منذ دخول شتاء هذا العام مع رياح من متوسطة إلى شبه قوية، وغبار معظمه خفيف "إلا أن يصرفه الله"، يشمل: الشمالية وتبوك والجوف والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والقصيم ثم العاصمة الرياض وشمال الشرقية.

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