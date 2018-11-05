النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جيسوس: نحترم جميع المنافسين وتصدرنا للدوري يدفعنا لمواصلة التقدم

أوضح جورجي جيسوس مدرب الهلال أن فريقه يدخل برغبة شديدة في لقاء الغد أمام الاتفاق لمواصلة الانتصارات، والظفر بالنقاط الثلاث.

وجاء حديث جيسوس في المؤتمر الخاص بمباراة فريقه مع الاتفاق المؤجلة من الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد: نحترم جميع المنافسين، ومنافسنا قدم مستويات جيدة في الدوري ونتوقع أن نجد صعوبة في لقاء الغد، كون الاتفاق حقق نتائج جيدة بالدوري.

وتابع تصدرنا للدوري يدفعنا لمواصلة التقدم في مشوارنا بالدوري ولن نحكم على منافسنا الاتفاق بناء على نتيجة مباراته الأخيرة، وسنستعد بكل قوة للمباراة.

وأضاف: علينا الاجتهاد أكثر، ومواصلة العمل، والسير خطوة بخطوة حتى نصل إلى هدفنا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
جيسوس: نحترم جميع المنافسين وتصدرنا للدوري يدفعنا لمواصلة التقدم
سبق

أوضح جورجي جيسوس مدرب الهلال أن فريقه يدخل برغبة شديدة في لقاء الغد أمام الاتفاق لمواصلة الانتصارات، والظفر بالنقاط الثلاث.

وجاء حديث جيسوس في المؤتمر الخاص بمباراة فريقه مع الاتفاق المؤجلة من الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد: نحترم جميع المنافسين، ومنافسنا قدم مستويات جيدة في الدوري ونتوقع أن نجد صعوبة في لقاء الغد، كون الاتفاق حقق نتائج جيدة بالدوري.

وتابع تصدرنا للدوري يدفعنا لمواصلة التقدم في مشوارنا بالدوري ولن نحكم على منافسنا الاتفاق بناء على نتيجة مباراته الأخيرة، وسنستعد بكل قوة للمباراة.

وأضاف: علينا الاجتهاد أكثر، ومواصلة العمل، والسير خطوة بخطوة حتى نصل إلى هدفنا.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
08:09 PM

جيسوس: نحترم جميع المنافسين وتصدرنا للدوري يدفعنا لمواصلة التقدم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
2,190

أوضح جورجي جيسوس مدرب الهلال أن فريقه يدخل برغبة شديدة في لقاء الغد أمام الاتفاق لمواصلة الانتصارات، والظفر بالنقاط الثلاث.

وجاء حديث جيسوس في المؤتمر الخاص بمباراة فريقه مع الاتفاق المؤجلة من الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد: نحترم جميع المنافسين، ومنافسنا قدم مستويات جيدة في الدوري ونتوقع أن نجد صعوبة في لقاء الغد، كون الاتفاق حقق نتائج جيدة بالدوري.

وتابع تصدرنا للدوري يدفعنا لمواصلة التقدم في مشوارنا بالدوري ولن نحكم على منافسنا الاتفاق بناء على نتيجة مباراته الأخيرة، وسنستعد بكل قوة للمباراة.

وأضاف: علينا الاجتهاد أكثر، ومواصلة العمل، والسير خطوة بخطوة حتى نصل إلى هدفنا.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,273
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,518
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,930
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,165

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة