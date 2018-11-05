جيسوس: نحترم جميع المنافسين وتصدرنا للدوري يدفعنا لمواصلة التقدم

أوضح جورجي جيسوس مدرب الهلال أن فريقه يدخل برغبة شديدة في لقاء الغد أمام الاتفاق لمواصلة الانتصارات، والظفر بالنقاط الثلاث.

وجاء حديث جيسوس في المؤتمر الخاص بمباراة فريقه مع الاتفاق المؤجلة من الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد: نحترم جميع المنافسين، ومنافسنا قدم مستويات جيدة في الدوري ونتوقع أن نجد صعوبة في لقاء الغد، كون الاتفاق حقق نتائج جيدة بالدوري.

وتابع تصدرنا للدوري يدفعنا لمواصلة التقدم في مشوارنا بالدوري ولن نحكم على منافسنا الاتفاق بناء على نتيجة مباراته الأخيرة، وسنستعد بكل قوة للمباراة.

وأضاف: علينا الاجتهاد أكثر، ومواصلة العمل، والسير خطوة بخطوة حتى نصل إلى هدفنا.