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ثاني حكم في 4 أشهر.. حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

سيواجه مزيدًا من الاتهامات في قضية أخرى

قضت محكمة إيرانية بحبس شقيق الرئيس حسن روحاني خمس سنوات، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم (الثلاثاء) عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي.

وأفاد "إسماعيلي" بأن القضاء أصدر حكمًا بالسجن خمس سنوات على حسين فريدون (شقيق روحاني)، لكنه قد يواجه مزيدًا من الاتهامات في قضية أخرى، دون ذكر تفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

وصدر في مايو (أيار) حكم بسجن حسين فريدون، لمدة لم تحدد في قضية فساد، يعتبر مؤيدو "روحاني" أن لها دوافع سياسية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ثاني حكم في 4 أشهر.. حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات
سبق

قضت محكمة إيرانية بحبس شقيق الرئيس حسن روحاني خمس سنوات، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم (الثلاثاء) عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي.

وأفاد "إسماعيلي" بأن القضاء أصدر حكمًا بالسجن خمس سنوات على حسين فريدون (شقيق روحاني)، لكنه قد يواجه مزيدًا من الاتهامات في قضية أخرى، دون ذكر تفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

وصدر في مايو (أيار) حكم بسجن حسين فريدون، لمدة لم تحدد في قضية فساد، يعتبر مؤيدو "روحاني" أن لها دوافع سياسية.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
03:54 PM

ثاني حكم في 4 أشهر.. حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

سيواجه مزيدًا من الاتهامات في قضية أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة إيرانية بحبس شقيق الرئيس حسن روحاني خمس سنوات، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم (الثلاثاء) عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي.

وأفاد "إسماعيلي" بأن القضاء أصدر حكمًا بالسجن خمس سنوات على حسين فريدون (شقيق روحاني)، لكنه قد يواجه مزيدًا من الاتهامات في قضية أخرى، دون ذكر تفاصيل، وفقاً لـ"رويترز".

وصدر في مايو (أيار) حكم بسجن حسين فريدون، لمدة لم تحدد في قضية فساد، يعتبر مؤيدو "روحاني" أن لها دوافع سياسية.

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