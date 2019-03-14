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أمطار ورياح  .. 6 مناطق في تنبيهات "الأرصاد": هطولات والرؤية تتدنى

تستمر في بعضها حتى الثامنة مساء اليوم وتسود معها حالة من التقلبات الجوية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدداً من التنبيهات لمناطق: تبوك والحدود الشمالية ونجران ومكة المكرّمة، إضافة إلى تنبيه متقدم واحد للمنطقة الشرقية، وذلك لحالة تقلبات جوية تشمل هطول أمطار ونشاطاً للرياح وتدنياً لمدى الرؤية، حتى أوقات متفاوتة.

تبوك

فعن تبوك، أفاد تنبيهٌ بنشاطٍ للرياح السطحية وأمطارٍ رعديّة وارتفاعٍ للأمواج مع تدنٍّ في مدى الرؤية على "البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء" حتى السادسة مساء اليوم.

الحدود الشمالية

وقالت "الأرصاد": "الحدود الشمالية معرّضة لنشاطٍ للرياح السطحية وأمطارٍ رعديّة مع تدنٍّ في مدى الرؤية على العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، حتى السادسة مساء اليوم".

الجوف

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً بخصوص "الجوف" يفيد بنشاطٍ للرياح السطحية وأمطار رعديّة مع تدنٍّ في مدى الرؤية "على "القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل" حتى السادسة مساء اليوم.

نجران

وصدر عن "الأرصاد" تنبيهٌ بشأن "نجران" يفيد بأتربة مثارة ونشاطٍ للرياح السطحية وأمطار رعديّة مع تدنٍّ في مدى الرؤية على "بدر الجنوب وحبونا وخباش ونجران" حتى الثامنة مساء اليوم.

مكة المكرّمة

وأصدرت "الهيئة" تنبيهاً بخصوص مكة المكرّمة يفيد بنشاطٍ للرياح مع تدنٍّ في مدى الرؤية على "أضم والجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والقنفذة والكامل والليث والمويه وبحرة وتربة وجدة وخليص ورابغ ورنية وميسان"، حتى السابعة من مساء اليوم.

الشرقية

وأوضحت "الأرصاد" أن المنطقة الشرقية، وفق تنبيه متقدم صادر، ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة ونشاطٍ للرياح السطحية مع شبه انعدام في مدى الرؤية، على "الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا"، حتى السابعة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار ورياح  .. 6 مناطق في تنبيهات "الأرصاد": هطولات والرؤية تتدنى
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدداً من التنبيهات لمناطق: تبوك والحدود الشمالية ونجران ومكة المكرّمة، إضافة إلى تنبيه متقدم واحد للمنطقة الشرقية، وذلك لحالة تقلبات جوية تشمل هطول أمطار ونشاطاً للرياح وتدنياً لمدى الرؤية، حتى أوقات متفاوتة.

تبوك

فعن تبوك، أفاد تنبيهٌ بنشاطٍ للرياح السطحية وأمطارٍ رعديّة وارتفاعٍ للأمواج مع تدنٍّ في مدى الرؤية على "البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء" حتى السادسة مساء اليوم.

الحدود الشمالية

وقالت "الأرصاد": "الحدود الشمالية معرّضة لنشاطٍ للرياح السطحية وأمطارٍ رعديّة مع تدنٍّ في مدى الرؤية على العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، حتى السادسة مساء اليوم".

الجوف

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً بخصوص "الجوف" يفيد بنشاطٍ للرياح السطحية وأمطار رعديّة مع تدنٍّ في مدى الرؤية "على "القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل" حتى السادسة مساء اليوم.

نجران

وصدر عن "الأرصاد" تنبيهٌ بشأن "نجران" يفيد بأتربة مثارة ونشاطٍ للرياح السطحية وأمطار رعديّة مع تدنٍّ في مدى الرؤية على "بدر الجنوب وحبونا وخباش ونجران" حتى الثامنة مساء اليوم.

مكة المكرّمة

وأصدرت "الهيئة" تنبيهاً بخصوص مكة المكرّمة يفيد بنشاطٍ للرياح مع تدنٍّ في مدى الرؤية على "أضم والجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والقنفذة والكامل والليث والمويه وبحرة وتربة وجدة وخليص ورابغ ورنية وميسان"، حتى السابعة من مساء اليوم.

الشرقية

وأوضحت "الأرصاد" أن المنطقة الشرقية، وفق تنبيه متقدم صادر، ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة ونشاطٍ للرياح السطحية مع شبه انعدام في مدى الرؤية، على "الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا"، حتى السابعة مساءً.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:09 PM

أمطار ورياح  .. 6 مناطق في تنبيهات "الأرصاد": هطولات والرؤية تتدنى

تستمر في بعضها حتى الثامنة مساء اليوم وتسود معها حالة من التقلبات الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدداً من التنبيهات لمناطق: تبوك والحدود الشمالية ونجران ومكة المكرّمة، إضافة إلى تنبيه متقدم واحد للمنطقة الشرقية، وذلك لحالة تقلبات جوية تشمل هطول أمطار ونشاطاً للرياح وتدنياً لمدى الرؤية، حتى أوقات متفاوتة.

تبوك

فعن تبوك، أفاد تنبيهٌ بنشاطٍ للرياح السطحية وأمطارٍ رعديّة وارتفاعٍ للأمواج مع تدنٍّ في مدى الرؤية على "البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء" حتى السادسة مساء اليوم.

الحدود الشمالية

وقالت "الأرصاد": "الحدود الشمالية معرّضة لنشاطٍ للرياح السطحية وأمطارٍ رعديّة مع تدنٍّ في مدى الرؤية على العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، حتى السادسة مساء اليوم".

الجوف

وأصدرت "الأرصاد" تنبيهاً بخصوص "الجوف" يفيد بنشاطٍ للرياح السطحية وأمطار رعديّة مع تدنٍّ في مدى الرؤية "على "القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل" حتى السادسة مساء اليوم.

نجران

وصدر عن "الأرصاد" تنبيهٌ بشأن "نجران" يفيد بأتربة مثارة ونشاطٍ للرياح السطحية وأمطار رعديّة مع تدنٍّ في مدى الرؤية على "بدر الجنوب وحبونا وخباش ونجران" حتى الثامنة مساء اليوم.

مكة المكرّمة

وأصدرت "الهيئة" تنبيهاً بخصوص مكة المكرّمة يفيد بنشاطٍ للرياح مع تدنٍّ في مدى الرؤية على "أضم والجموم والخرمة والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والقنفذة والكامل والليث والمويه وبحرة وتربة وجدة وخليص ورابغ ورنية وميسان"، حتى السابعة من مساء اليوم.

الشرقية

وأوضحت "الأرصاد" أن المنطقة الشرقية، وفق تنبيه متقدم صادر، ستشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة ونشاطٍ للرياح السطحية مع شبه انعدام في مدى الرؤية، على "الأحساء والجبيل والخُبر والخفجي والدمام والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا"، حتى السابعة مساءً.

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