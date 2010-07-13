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ترقية مدير الدفاع المدني بـ"أضم" إلى رتبة مقدم

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة أضم، الرائد سالم بن أحمد السيد، إلى رتبة مقدم.

وعبّر السيد عن أمله في أن تكون هذه الترقية عوناً له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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ترقية مدير الدفاع المدني بـ"أضم" إلى رتبة مقدم
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة أضم، الرائد سالم بن أحمد السيد، إلى رتبة مقدم.

وعبّر السيد عن أمله في أن تكون هذه الترقية عوناً له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
09:09 PM

ترقية مدير الدفاع المدني بـ"أضم" إلى رتبة مقدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة أضم، الرائد سالم بن أحمد السيد، إلى رتبة مقدم.

وعبّر السيد عن أمله في أن تكون هذه الترقية عوناً له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,922
6.7 مليار دولار

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