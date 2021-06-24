مستشفى الجموم بمكة.. 225 مليوناً لم تشفع لافتتاحه و"التعثر سيد الموقف"

طال انتظار الأهالي لـ٧ سنوات منذ إعلان "الصحة" عن بدء تنفيذه

مرّت خمس سنوات على الموعد المحدد لتسليم مستشفى الجموم العام، بسعة 100 سرير، فيما لا يزال التعثر سيّد الموقف، وسط مطالبات من الأهالي بفك لغز التعثر، والإسراع في وتيرة العمل التي تسير ببطء، على الرغم من حاجة سكان المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها، لمستشفى حكومي ينتشلهم من مشقة الذهاب إلى مكة وجدة بحثاً عن العلاج.

وأمضى السكان سبع سنوات كاملة منذ أن أعلنت وزارة الصحة الشروع في تنفيذ مستشفى الجموم، الذي لا يزال ضمن قائمة المشاريع المتعثرة في المحافظة.

وتحدث الأهالي وسط خيبات أملهم، متسائلين عن أسباب التعثر، ومطالبين مسؤولي وزارة الصحة بضرورة فتح ملف تحقيق مع المتسببين والمتقاعسين عن عدم إنجازه طيلة السنوات الماضية.

وأظهرت لوحة المشروع التي لا تزال تصارع البقاء، تفاصيل عقود المشروع، حيث بلغت قيمة عقد المقاول (225.410.765) ريالاً، وقيمة عقد الاستشاري أكثر من 12 مليون ريال، وتاريخ الاستلام 27/ 7/ 1433، فيما كان التاريخ المقرر الانتهاء من المشروع 26/ 7/ 1435، وهو ما لم يتم تنفيذه.

وكانت وزارة الصحة سلّمت مشروع المستشفى للمقاول عام 1433، حيث كان من المقرر الانتهاء منه عام 1435، على ألا تزيد مدة التمديد على ستة أشهر، وتبلغ طاقته الاستيعابية 100 سرير.