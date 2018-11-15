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"العيسى" يبحث مع مستشار الشؤون الدينية الفرنسي مبادرة "المواطنة ببلدان التنوع"

في مكتبه بالرياض.. الجانبان أكدا ضرورة وفاء الجميع بمتطلبات قبول الهوية الوطنية

استقبل أمين ‫عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالرياض، مستشار الشؤون الدينية بجمهورية ‫فرنسا جان كريستوف بوسيل، والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال السفير الفرنسي بالمملكة العربية ‫السعودية فرانسوا غوييت.

وشهد اللقاء استعراض مبادرة الرابطة في المواطنة المشتركة في بلدان التنوع، وخارطة طريق مفهوم الاندماج الوطني الإيجابي القائم على احترام دساتير وقوانين الدول المقام على أراضيها، والتأكيد على أن تكون المطالبة بالخصوصية الدينية وفق الإجراءات القانونية واحترام القرار النهائي بشأن تلك المطالبة مهما كان الاختلاف مع القرار الرافض في حال صدوره.

واتفق الجانبان على ضرورة أن تسود المحبة والسكينة والتعاون والتعايش الأمثل بين جميع المكونات الوطنية، وأن يفي الجميع بكل صدق مع متطلبات قبول الهوية الوطنية، مع التأكيد على احترام المرجعية الرسمية لكل مُكَوّن وطني ديني أو غيره.

وتضمن الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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"العيسى" يبحث مع مستشار الشؤون الدينية الفرنسي مبادرة "المواطنة ببلدان التنوع"
سبق

استقبل أمين ‫عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالرياض، مستشار الشؤون الدينية بجمهورية ‫فرنسا جان كريستوف بوسيل، والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال السفير الفرنسي بالمملكة العربية ‫السعودية فرانسوا غوييت.

وشهد اللقاء استعراض مبادرة الرابطة في المواطنة المشتركة في بلدان التنوع، وخارطة طريق مفهوم الاندماج الوطني الإيجابي القائم على احترام دساتير وقوانين الدول المقام على أراضيها، والتأكيد على أن تكون المطالبة بالخصوصية الدينية وفق الإجراءات القانونية واحترام القرار النهائي بشأن تلك المطالبة مهما كان الاختلاف مع القرار الرافض في حال صدوره.

واتفق الجانبان على ضرورة أن تسود المحبة والسكينة والتعاون والتعايش الأمثل بين جميع المكونات الوطنية، وأن يفي الجميع بكل صدق مع متطلبات قبول الهوية الوطنية، مع التأكيد على احترام المرجعية الرسمية لكل مُكَوّن وطني ديني أو غيره.

وتضمن الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
12:56 PM

"العيسى" يبحث مع مستشار الشؤون الدينية الفرنسي مبادرة "المواطنة ببلدان التنوع"

في مكتبه بالرياض.. الجانبان أكدا ضرورة وفاء الجميع بمتطلبات قبول الهوية الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمين ‫عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالرياض، مستشار الشؤون الدينية بجمهورية ‫فرنسا جان كريستوف بوسيل، والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال السفير الفرنسي بالمملكة العربية ‫السعودية فرانسوا غوييت.

وشهد اللقاء استعراض مبادرة الرابطة في المواطنة المشتركة في بلدان التنوع، وخارطة طريق مفهوم الاندماج الوطني الإيجابي القائم على احترام دساتير وقوانين الدول المقام على أراضيها، والتأكيد على أن تكون المطالبة بالخصوصية الدينية وفق الإجراءات القانونية واحترام القرار النهائي بشأن تلك المطالبة مهما كان الاختلاف مع القرار الرافض في حال صدوره.

واتفق الجانبان على ضرورة أن تسود المحبة والسكينة والتعاون والتعايش الأمثل بين جميع المكونات الوطنية، وأن يفي الجميع بكل صدق مع متطلبات قبول الهوية الوطنية، مع التأكيد على احترام المرجعية الرسمية لكل مُكَوّن وطني ديني أو غيره.

وتضمن الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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