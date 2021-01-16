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"السديري" يستقبل أمين لجنة الإسكان التنموي بالرياض

ناقشا مبادرة "الإسكان الميسر" والتنسيق مع الجهات المعنية

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية لتحقيق مبادرة الإسكان الميسر بالنيابة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأمين العام للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة صالح بن سليمان العقل.

واستعرض خلال الاستقبال جدول أعمال اللجنة ومجموعة المبادرات المقترحة وبحثها في الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية بإمارة المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات وإيجاد الحلول وجهود التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

فيما أكد " السديري " اهتمام أمير المنطقة ونائبه بأعمال اللجنة وتحقيق أهدافها المنشودة وتفعيل الاستفادة الكاملة منها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

وكيل إمارة منطقة الرياض أمين لجنة الإسكان التنموي بالرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"السديري" يستقبل أمين لجنة الإسكان التنموي بالرياض
سبق

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية لتحقيق مبادرة الإسكان الميسر بالنيابة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأمين العام للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة صالح بن سليمان العقل.

واستعرض خلال الاستقبال جدول أعمال اللجنة ومجموعة المبادرات المقترحة وبحثها في الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية بإمارة المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات وإيجاد الحلول وجهود التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

فيما أكد " السديري " اهتمام أمير المنطقة ونائبه بأعمال اللجنة وتحقيق أهدافها المنشودة وتفعيل الاستفادة الكاملة منها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
08:47 PM

"السديري" يستقبل أمين لجنة الإسكان التنموي بالرياض

ناقشا مبادرة "الإسكان الميسر" والتنسيق مع الجهات المعنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض رئيس اللجنة التنفيذية لتحقيق مبادرة الإسكان الميسر بالنيابة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأمين العام للجنة الإسكان التنموي بالمنطقة صالح بن سليمان العقل.

واستعرض خلال الاستقبال جدول أعمال اللجنة ومجموعة المبادرات المقترحة وبحثها في الاجتماع الخامس للجنة التنفيذية بإمارة المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات وإيجاد الحلول وجهود التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

فيما أكد " السديري " اهتمام أمير المنطقة ونائبه بأعمال اللجنة وتحقيق أهدافها المنشودة وتفعيل الاستفادة الكاملة منها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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