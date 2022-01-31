"واعد" يزيد حجم محفظته التمويلية إلى 75 مليون ريال

ضمن المسار الاستراتيجي لدعم الشركات الناشئة السعودية

أعلن مركز واعد لريادة الأعمال في أرامكو السعودية اليوم، عن زيادة حجم المحفظة التمويلية إلى خمسة وسبعين مليون ريال سعودي، وذلك ضمن المسار الاستراتيجي لدعم الشركات الناشئة السعودية، من خلال الارتكاز على خمسة قطاعات رئيسية هي: الاستدامة، التصنيع، المجالات الاجتماعية، الصناعية الرقمية.

وقال مدير مركز واعد المهندس فهد العيدي: زيادة المحفظة التمويلية يأتي إلى أهمية الدور الريادي الذي لعبه المركز عبر الدعم المستمر لرواد الأعمال الطموحين، ومؤسسي الشركات المبتكرة والعمل على استدامتها، وهذا القرار له أثر إيجابي على منظومة ريادة الأعمال المحلي.