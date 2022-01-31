النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"واعد" يزيد حجم محفظته التمويلية إلى 75 مليون ريال

ضمن المسار الاستراتيجي لدعم الشركات الناشئة السعودية

أعلن مركز واعد لريادة الأعمال في أرامكو السعودية اليوم، عن زيادة حجم المحفظة التمويلية إلى خمسة وسبعين مليون ريال سعودي، وذلك ضمن المسار الاستراتيجي لدعم الشركات الناشئة السعودية، من خلال الارتكاز على خمسة قطاعات رئيسية هي: الاستدامة، التصنيع، المجالات الاجتماعية، الصناعية الرقمية.

وقال مدير مركز واعد المهندس فهد العيدي: زيادة المحفظة التمويلية يأتي إلى أهمية الدور الريادي الذي لعبه المركز عبر الدعم المستمر لرواد الأعمال الطموحين، ومؤسسي الشركات المبتكرة والعمل على استدامتها، وهذا القرار له أثر إيجابي على منظومة ريادة الأعمال المحلي.

مركز واعد لريادة الأعمال

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"واعد" يزيد حجم محفظته التمويلية إلى 75 مليون ريال
سبق

أعلن مركز واعد لريادة الأعمال في أرامكو السعودية اليوم، عن زيادة حجم المحفظة التمويلية إلى خمسة وسبعين مليون ريال سعودي، وذلك ضمن المسار الاستراتيجي لدعم الشركات الناشئة السعودية، من خلال الارتكاز على خمسة قطاعات رئيسية هي: الاستدامة، التصنيع، المجالات الاجتماعية، الصناعية الرقمية.

وقال مدير مركز واعد المهندس فهد العيدي: زيادة المحفظة التمويلية يأتي إلى أهمية الدور الريادي الذي لعبه المركز عبر الدعم المستمر لرواد الأعمال الطموحين، ومؤسسي الشركات المبتكرة والعمل على استدامتها، وهذا القرار له أثر إيجابي على منظومة ريادة الأعمال المحلي.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
03:46 PM

"واعد" يزيد حجم محفظته التمويلية إلى 75 مليون ريال

ضمن المسار الاستراتيجي لدعم الشركات الناشئة السعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
0
1,479

أعلن مركز واعد لريادة الأعمال في أرامكو السعودية اليوم، عن زيادة حجم المحفظة التمويلية إلى خمسة وسبعين مليون ريال سعودي، وذلك ضمن المسار الاستراتيجي لدعم الشركات الناشئة السعودية، من خلال الارتكاز على خمسة قطاعات رئيسية هي: الاستدامة، التصنيع، المجالات الاجتماعية، الصناعية الرقمية.

وقال مدير مركز واعد المهندس فهد العيدي: زيادة المحفظة التمويلية يأتي إلى أهمية الدور الريادي الذي لعبه المركز عبر الدعم المستمر لرواد الأعمال الطموحين، ومؤسسي الشركات المبتكرة والعمل على استدامتها، وهذا القرار له أثر إيجابي على منظومة ريادة الأعمال المحلي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة