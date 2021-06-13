"الطائف" تسجل الوفاة رقم 11 بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 2539 وعدد المتعافين 1687

سجلت "الطائف" الوفاة رقم 11 جراء فيروس كورونا منذ بدء الجائحة، فيما بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2539 إصابة، بعد تسجيل 57 إصابة جديدة .

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 1687 حالة بعد تسجيل 22 حالة تعافِ جديدة، في حين لا زال 841 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة .