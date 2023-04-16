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"القصبي": ناقشت مع وزراء التجارة بمجلس التعاون ضمان تدفق السلع

المباحثات تطرقت إلى التعاون المشترك لمواجهة آثارجائحة فيروس "كورونا"

قال وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، بأنه اجتمع اليوم مع زملائه وزراء التجارة بمجلس التعاون عبر "الاتصال المرئي" لمناقشة التعاون المشترك لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأشار "القصبي" إلى أن المناقشات تناولت ضمان تدفق السلع لدول المجلس، وتعزيز سوق التجارة الإلكترونية والتعاون مع المنظمات الدولية.

وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد القصبي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي": ناقشت مع وزراء التجارة بمجلس التعاون ضمان تدفق السلع
سبق

قال وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، بأنه اجتمع اليوم مع زملائه وزراء التجارة بمجلس التعاون عبر "الاتصال المرئي" لمناقشة التعاون المشترك لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأشار "القصبي" إلى أن المناقشات تناولت ضمان تدفق السلع لدول المجلس، وتعزيز سوق التجارة الإلكترونية والتعاون مع المنظمات الدولية.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
02:39 PM

"القصبي": ناقشت مع وزراء التجارة بمجلس التعاون ضمان تدفق السلع

المباحثات تطرقت إلى التعاون المشترك لمواجهة آثارجائحة فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,578

قال وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، بأنه اجتمع اليوم مع زملائه وزراء التجارة بمجلس التعاون عبر "الاتصال المرئي" لمناقشة التعاون المشترك لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأشار "القصبي" إلى أن المناقشات تناولت ضمان تدفق السلع لدول المجلس، وتعزيز سوق التجارة الإلكترونية والتعاون مع المنظمات الدولية.

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