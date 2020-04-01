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"الصحة": 157 إصابة جديدة بـ"كورونا" وعدد المتعافين يرتفع لـ264 حالة

أستاذ جامعي لطلابه: صحتكم أهم لدينا من مهاراتكم الأكاديمية.. ابقوا آمنين في بيوتكم

"الفقيه": قوموا بنشاطات ممتعة مع عائلاتكم وإخوانكم في منازلكم لا تقلقوا بشأن دراستكم

بعث رئيس قسم التربية البدنية بالكلية الجامعية بالقنفذة التابعة لجامعة أم القرى رسالة طمأنينة لطلابه، حيث جدد تأكيد اهتمام مؤسسات الدولة عامةً وأساتذة الجامعات بالصحة العامة واتباع التوجيهات للحد من انتشار "كورونا" المستجد.

وقال الأستاذ الدكتور مستور علي الفقيه رئيس قسم التربية البدنية بالكلية الجامعية بالقنفذة في رسالة بعثها لطلابه: طلاب قسم التربية البدنية الأعزاء.. قد تميلون في هذه المرحلة إلى إنشاء جدول زمني دقيق لكم، حيث إن لديكم آمالاً كبيرة بساعات من التعلم، بما في ذلك متابعة المحاضرات عبر الإنترنت وكتابه البحوث العلمية، ومراجعات الكتب، وحل الواجبات، والمناقشات والاختبارات.

وأضاف: نحن مقدرون لكم، ونشعر أيضاً بتوتركم المستمر وخوفكم، في هذه المرحلة التي لم تمرون بها من قبل.. بوجوب البقاء في المنزل وعدم رؤية أصدقائكم. والخوف والقلق على أنفسكم وعائلاتكم واصدقائكم وعدم قدرتكم على ممارسة حياتكم وهواياتكم بشكل طبيعي، ونحن نعرف أنه سيحدث ذلك لكم وهذا أمر طبيعي ومتوقع في ظل هذه الظروف.

وأردف "الفقيه": أردت أخباركم بأن كل شيء سيكون على ما يرام، قوموا بنشاطات ممتعة مع عائلاتكم وإخوانكم في منازلكم، لا تقلقوا بشأن دراستكم فكل الطلاب في هذا المركب وكل شيء سيكون على ما يرام.

وتابع: الفكرة التي نريد أن نوصلها هي أن صحتكم النفسية والعقلية أكثر أهمية لدينا من مهاراتكم الأكاديمية. ابقوا آمنين في بيوتكم.

وحظيت الرسالة التطمينية بتناقل كبير بين طلاب الكلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

رئيس قسم التربية البدنية الكلية الجامعية بالقنفذة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أستاذ جامعي لطلابه: صحتكم أهم لدينا من مهاراتكم الأكاديمية.. ابقوا آمنين في بيوتكم
سبق

بعث رئيس قسم التربية البدنية بالكلية الجامعية بالقنفذة التابعة لجامعة أم القرى رسالة طمأنينة لطلابه، حيث جدد تأكيد اهتمام مؤسسات الدولة عامةً وأساتذة الجامعات بالصحة العامة واتباع التوجيهات للحد من انتشار "كورونا" المستجد.

وقال الأستاذ الدكتور مستور علي الفقيه رئيس قسم التربية البدنية بالكلية الجامعية بالقنفذة في رسالة بعثها لطلابه: طلاب قسم التربية البدنية الأعزاء.. قد تميلون في هذه المرحلة إلى إنشاء جدول زمني دقيق لكم، حيث إن لديكم آمالاً كبيرة بساعات من التعلم، بما في ذلك متابعة المحاضرات عبر الإنترنت وكتابه البحوث العلمية، ومراجعات الكتب، وحل الواجبات، والمناقشات والاختبارات.

وأضاف: نحن مقدرون لكم، ونشعر أيضاً بتوتركم المستمر وخوفكم، في هذه المرحلة التي لم تمرون بها من قبل.. بوجوب البقاء في المنزل وعدم رؤية أصدقائكم. والخوف والقلق على أنفسكم وعائلاتكم واصدقائكم وعدم قدرتكم على ممارسة حياتكم وهواياتكم بشكل طبيعي، ونحن نعرف أنه سيحدث ذلك لكم وهذا أمر طبيعي ومتوقع في ظل هذه الظروف.

وأردف "الفقيه": أردت أخباركم بأن كل شيء سيكون على ما يرام، قوموا بنشاطات ممتعة مع عائلاتكم وإخوانكم في منازلكم، لا تقلقوا بشأن دراستكم فكل الطلاب في هذا المركب وكل شيء سيكون على ما يرام.

وتابع: الفكرة التي نريد أن نوصلها هي أن صحتكم النفسية والعقلية أكثر أهمية لدينا من مهاراتكم الأكاديمية. ابقوا آمنين في بيوتكم.

وحظيت الرسالة التطمينية بتناقل كبير بين طلاب الكلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
04:02 PM

أستاذ جامعي لطلابه: صحتكم أهم لدينا من مهاراتكم الأكاديمية.. ابقوا آمنين في بيوتكم

"الفقيه": قوموا بنشاطات ممتعة مع عائلاتكم وإخوانكم في منازلكم لا تقلقوا بشأن دراستكم

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عبدالعزيز الشهري - القنفذة
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بعث رئيس قسم التربية البدنية بالكلية الجامعية بالقنفذة التابعة لجامعة أم القرى رسالة طمأنينة لطلابه، حيث جدد تأكيد اهتمام مؤسسات الدولة عامةً وأساتذة الجامعات بالصحة العامة واتباع التوجيهات للحد من انتشار "كورونا" المستجد.

وقال الأستاذ الدكتور مستور علي الفقيه رئيس قسم التربية البدنية بالكلية الجامعية بالقنفذة في رسالة بعثها لطلابه: طلاب قسم التربية البدنية الأعزاء.. قد تميلون في هذه المرحلة إلى إنشاء جدول زمني دقيق لكم، حيث إن لديكم آمالاً كبيرة بساعات من التعلم، بما في ذلك متابعة المحاضرات عبر الإنترنت وكتابه البحوث العلمية، ومراجعات الكتب، وحل الواجبات، والمناقشات والاختبارات.

وأضاف: نحن مقدرون لكم، ونشعر أيضاً بتوتركم المستمر وخوفكم، في هذه المرحلة التي لم تمرون بها من قبل.. بوجوب البقاء في المنزل وعدم رؤية أصدقائكم. والخوف والقلق على أنفسكم وعائلاتكم واصدقائكم وعدم قدرتكم على ممارسة حياتكم وهواياتكم بشكل طبيعي، ونحن نعرف أنه سيحدث ذلك لكم وهذا أمر طبيعي ومتوقع في ظل هذه الظروف.

وأردف "الفقيه": أردت أخباركم بأن كل شيء سيكون على ما يرام، قوموا بنشاطات ممتعة مع عائلاتكم وإخوانكم في منازلكم، لا تقلقوا بشأن دراستكم فكل الطلاب في هذا المركب وكل شيء سيكون على ما يرام.

وتابع: الفكرة التي نريد أن نوصلها هي أن صحتكم النفسية والعقلية أكثر أهمية لدينا من مهاراتكم الأكاديمية. ابقوا آمنين في بيوتكم.

وحظيت الرسالة التطمينية بتناقل كبير بين طلاب الكلية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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