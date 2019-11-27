أمير الشرقية يكرّم قائد العمليات المشتركة بالإمارة بعد انتهاء فترة تكليفه

التقى رئيس نادي السكري للشباب وأكد أهمية الدعم للمرضى والمصابين

كرّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، العقيد بندر بن تركي الفرم، من منسوبي حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة تكليفه.

وتفصيلاً، عبّر أمير الشرقية عن شكره وتقديره للعقيد "الفرم" على جهوده التي بذلها أثناء فترة عمله في العمليات المشتركة، مؤكدًا أن العمل في أي مكان من أجل خدمة الوطن هو شرف للإنسان، متمنيًا له التوفيق والسداد في قادم الأيام.

من جهة أخرى، التقى الأمير سعود بن نايف ، بديوان الإمارة، الدكتور كامل سلامة، رئيس نادي السكري للشباب، وعددًا من منسوبي النادي.

واطلع أمير المنطقة على جهود النادي في تحسين نمط حياة مصابي داء السكري من النوع الأول، مؤكدًا أهمية مجموعات الدعم في تحفيز المرضى والمصابين بداء السكري لاتباع نمط حياة صحي، مبينًا أن هذه الممارسة تُسهم في تشجيع المريض على تجاوز عقبة الإصابة، والانطلاق نحو اتباع نمط صحي برفقة عدد من المصابين الذي يشجعون المريض ويدفعونه للقيام بواجباتهم تجاه أنفسهم، وحماية أرواحهم، وتخفيف وطأة المرض عليهم.

وأشار إلى أهمية توسيع أثر النادي ليشمل فئات أكبر من المصابين، والحرص على تأسيس البرامج والفعاليات وفق احتياجات المرضى والمصابين، متمنيًا للنادي ومنسوبيه التوفيق.

ومن جهة أخرى، عبّر الدكتور كامل سلامة رئيس النادي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به من توجيهات، وحرصه على دعم النادي، مبينًا أن النادي أنشئ وفقًا لتوصية منظمة السكر العالمية، في عام 2017م، وذلك من أجل توفير الدعم والنشاطات المحفزة لمصابي داء السكري من النوع الأول لاتباع نمط صحي يُسهم في التخفيف من أثر المرض عليهم، موضحًا أن عدد أفراد النادي وصل حاليًا إلى 20 فردًا، والنادي يتبع الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء.