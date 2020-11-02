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بيع 3 شواهين بقيمة 430 ألف ريال في مزاد الصقور السعودي

"السلطان" فاز بالبطاقة الأولى لفرخ شاهين مقابل 145 ألفًا

واصل مزاد نادي الصقور السعودي المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم حركته التجارية عبر ببيع ثلاثة شواهين بقيمة 430 ألف ريال.

وتفصيلاً، كانت البطاقة الأولى على "فرخ شاهين" طرح المحاني "شمال الطائف" للطاروحين باجد مناحي العتيبي وطلال مناحي العتيبي، عرضه 15 إنشًا ونصف الإنش، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 1050 جرامًا، وظفر به سعد بن ملوح السلطان بعد أن دفع للحصول عليه 145 ألف ريال.

واتسمت المنافسة على بطاقة المزاد الثانية بالحماس والإثارة بعد أن افتُتح السوم بـ 111 ألف ريال على "فرخ شاهين" طرح المجيرمة للطاروح سعود سالم الجحدلي، بعرض 16 إنشًا، وطول 15 إنشًا، فيما بلغ وزنه 1100 جرام. واستمرت المزايدة عليه أكثر من نصف ساعة قبل أن يحسم سعد بن ملوح السلطان المزاد لصالحه بقيمة 225 ألف ريال.

واختُتم المزاد على "فرخ شاهين" طرح الجميعات القنفذة للطاروح أحمد سعيد الحويطي، بعرض 15 إنشًا وربع الإنش، وطول 15 إنشًا ونصف الإنش، ووزن 960 جرامًا، وبيع لطارق عرقسوس مقابل 60 ألف ريال.

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بيع 3 شواهين بقيمة 430 ألف ريال في مزاد الصقور السعودي
سبق

واصل مزاد نادي الصقور السعودي المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم حركته التجارية عبر ببيع ثلاثة شواهين بقيمة 430 ألف ريال.

وتفصيلاً، كانت البطاقة الأولى على "فرخ شاهين" طرح المحاني "شمال الطائف" للطاروحين باجد مناحي العتيبي وطلال مناحي العتيبي، عرضه 15 إنشًا ونصف الإنش، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 1050 جرامًا، وظفر به سعد بن ملوح السلطان بعد أن دفع للحصول عليه 145 ألف ريال.

واتسمت المنافسة على بطاقة المزاد الثانية بالحماس والإثارة بعد أن افتُتح السوم بـ 111 ألف ريال على "فرخ شاهين" طرح المجيرمة للطاروح سعود سالم الجحدلي، بعرض 16 إنشًا، وطول 15 إنشًا، فيما بلغ وزنه 1100 جرام. واستمرت المزايدة عليه أكثر من نصف ساعة قبل أن يحسم سعد بن ملوح السلطان المزاد لصالحه بقيمة 225 ألف ريال.

واختُتم المزاد على "فرخ شاهين" طرح الجميعات القنفذة للطاروح أحمد سعيد الحويطي، بعرض 15 إنشًا وربع الإنش، وطول 15 إنشًا ونصف الإنش، ووزن 960 جرامًا، وبيع لطارق عرقسوس مقابل 60 ألف ريال.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
12:34 AM

بيع 3 شواهين بقيمة 430 ألف ريال في مزاد الصقور السعودي

"السلطان" فاز بالبطاقة الأولى لفرخ شاهين مقابل 145 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مزاد نادي الصقور السعودي المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم حركته التجارية عبر ببيع ثلاثة شواهين بقيمة 430 ألف ريال.

وتفصيلاً، كانت البطاقة الأولى على "فرخ شاهين" طرح المحاني "شمال الطائف" للطاروحين باجد مناحي العتيبي وطلال مناحي العتيبي، عرضه 15 إنشًا ونصف الإنش، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 1050 جرامًا، وظفر به سعد بن ملوح السلطان بعد أن دفع للحصول عليه 145 ألف ريال.

واتسمت المنافسة على بطاقة المزاد الثانية بالحماس والإثارة بعد أن افتُتح السوم بـ 111 ألف ريال على "فرخ شاهين" طرح المجيرمة للطاروح سعود سالم الجحدلي، بعرض 16 إنشًا، وطول 15 إنشًا، فيما بلغ وزنه 1100 جرام. واستمرت المزايدة عليه أكثر من نصف ساعة قبل أن يحسم سعد بن ملوح السلطان المزاد لصالحه بقيمة 225 ألف ريال.

واختُتم المزاد على "فرخ شاهين" طرح الجميعات القنفذة للطاروح أحمد سعيد الحويطي، بعرض 15 إنشًا وربع الإنش، وطول 15 إنشًا ونصف الإنش، ووزن 960 جرامًا، وبيع لطارق عرقسوس مقابل 60 ألف ريال.

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