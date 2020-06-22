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تمديد تكليف "آل مغيرة" مديرًا لتعليم الأفلاج

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، الاثنين، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور محمد آل مغيرة، مديرًا للتعليم في محافظة الأفلاج.

ولقي قرار التمديد ترحيبًا من منسوبي تعليم الأفلاج والأهالي بالمحافظة، ما يتميز به "آل مغيرة" من متابعة دقيقة لسير العملية التعليمية، وما يحظى به تعليم المحافظة من تطور وعلى الأصعدة التعليمية والعملية كافة.

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تمديد تكليف "آل مغيرة" مديرًا لتعليم الأفلاج
سبق

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، الاثنين، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور محمد آل مغيرة، مديرًا للتعليم في محافظة الأفلاج.

ولقي قرار التمديد ترحيبًا من منسوبي تعليم الأفلاج والأهالي بالمحافظة، ما يتميز به "آل مغيرة" من متابعة دقيقة لسير العملية التعليمية، وما يحظى به تعليم المحافظة من تطور وعلى الأصعدة التعليمية والعملية كافة.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
05:31 PM

تمديد تكليف "آل مغيرة" مديرًا لتعليم الأفلاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، الاثنين، قرارًا بتمديد تكليف الدكتور محمد آل مغيرة، مديرًا للتعليم في محافظة الأفلاج.

ولقي قرار التمديد ترحيبًا من منسوبي تعليم الأفلاج والأهالي بالمحافظة، ما يتميز به "آل مغيرة" من متابعة دقيقة لسير العملية التعليمية، وما يحظى به تعليم المحافظة من تطور وعلى الأصعدة التعليمية والعملية كافة.

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