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"بر جازان" تسلّم 14 أسرة محتاجة شققاً جديدة بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان

تستعد لإطلاق مشروع استقبال زكاة الفطر في موسمه الرابع

نجحت جمعية البر الخيرية بجازان عبر شراكة تعاونية مع إدارة الإسكان التنموي بفرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان، في تسكين عدد (14) أسرة في شقق سكنية جديدة، وهي إحدى مبادرات وزارة الإسكان.

وتواصل الجمعية رسالتها السامية الخيرية، حيث تستعد هذه الأيام لإطلاق مشروع استقبال (زكاة الفطر)، في موسمه الرابع للجمعية، بعد أن نجحت في الأعوام السابقة في قيادة المشروع عبر توصيل زكاة الفطر للفقراء، في أوقات قياسية وبكميات كبيرة بفضل الله.

وذكر رئيس جمعية البر الخيرية بجيزان يحيى بن حسن عوض وأمينها العام الشيخ محمد علاوي، أنه بفضل من الله ثم بدعم ولاة أمرنا والمحسنين من رجالات هذا البلاد المعطاء، انطلق توزيع سلال الخير للمرة الثالثة دعماً للأسر المستفيدة وتواصل جمعية البر بجازان العطاء عبر قافلة الخير في هذا الشهر الفضيل لعام 1440، والذي تنوعت فيه أبواب الخير ومنها توزيع السلال الغذائية التي تجاوزت (5000) سلة رمضانية استفاد منها أبناء المنطقة في السهل والوادي والجبل.

وبين الشيخ محمد علاوي أن الجمعية لم تنس في خضم أعمال الموسم دورها في تثقيف المجتمع بمختلف مكوناته بالحراك التنموي الذي يشهده القطاع الثالث في ظل رؤية المملكة 2030 والتي كان آخر منجزاتها للقطاع، إنشاء المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي، والذي صدرت موافقته في 1440/8/11، وذلك عبر مسابقة رمضانية على منصة تويتر تحمل اسم "للبر عنوان"، والتي ركزت على ثلاثة جوانب وهي: إبراز جهود الدولة في تنمية القطاع الثالث، وإتاحة الفرصة للقطاع الثاني في تنشيط الجوانب الثقافية للقطاع الثالث عبر دعم المسابقة وإبراز جهود الجمعية داخل المنطقة وخارجها.

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"بر جازان" تسلّم 14 أسرة محتاجة شققاً جديدة بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان
سبق

نجحت جمعية البر الخيرية بجازان عبر شراكة تعاونية مع إدارة الإسكان التنموي بفرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان، في تسكين عدد (14) أسرة في شقق سكنية جديدة، وهي إحدى مبادرات وزارة الإسكان.

وتواصل الجمعية رسالتها السامية الخيرية، حيث تستعد هذه الأيام لإطلاق مشروع استقبال (زكاة الفطر)، في موسمه الرابع للجمعية، بعد أن نجحت في الأعوام السابقة في قيادة المشروع عبر توصيل زكاة الفطر للفقراء، في أوقات قياسية وبكميات كبيرة بفضل الله.

وذكر رئيس جمعية البر الخيرية بجيزان يحيى بن حسن عوض وأمينها العام الشيخ محمد علاوي، أنه بفضل من الله ثم بدعم ولاة أمرنا والمحسنين من رجالات هذا البلاد المعطاء، انطلق توزيع سلال الخير للمرة الثالثة دعماً للأسر المستفيدة وتواصل جمعية البر بجازان العطاء عبر قافلة الخير في هذا الشهر الفضيل لعام 1440، والذي تنوعت فيه أبواب الخير ومنها توزيع السلال الغذائية التي تجاوزت (5000) سلة رمضانية استفاد منها أبناء المنطقة في السهل والوادي والجبل.

وبين الشيخ محمد علاوي أن الجمعية لم تنس في خضم أعمال الموسم دورها في تثقيف المجتمع بمختلف مكوناته بالحراك التنموي الذي يشهده القطاع الثالث في ظل رؤية المملكة 2030 والتي كان آخر منجزاتها للقطاع، إنشاء المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي، والذي صدرت موافقته في 1440/8/11، وذلك عبر مسابقة رمضانية على منصة تويتر تحمل اسم "للبر عنوان"، والتي ركزت على ثلاثة جوانب وهي: إبراز جهود الدولة في تنمية القطاع الثالث، وإتاحة الفرصة للقطاع الثاني في تنشيط الجوانب الثقافية للقطاع الثالث عبر دعم المسابقة وإبراز جهود الجمعية داخل المنطقة وخارجها.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
01:30 AM

"بر جازان" تسلّم 14 أسرة محتاجة شققاً جديدة بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان

تستعد لإطلاق مشروع استقبال زكاة الفطر في موسمه الرابع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نجحت جمعية البر الخيرية بجازان عبر شراكة تعاونية مع إدارة الإسكان التنموي بفرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان، في تسكين عدد (14) أسرة في شقق سكنية جديدة، وهي إحدى مبادرات وزارة الإسكان.

وتواصل الجمعية رسالتها السامية الخيرية، حيث تستعد هذه الأيام لإطلاق مشروع استقبال (زكاة الفطر)، في موسمه الرابع للجمعية، بعد أن نجحت في الأعوام السابقة في قيادة المشروع عبر توصيل زكاة الفطر للفقراء، في أوقات قياسية وبكميات كبيرة بفضل الله.

وذكر رئيس جمعية البر الخيرية بجيزان يحيى بن حسن عوض وأمينها العام الشيخ محمد علاوي، أنه بفضل من الله ثم بدعم ولاة أمرنا والمحسنين من رجالات هذا البلاد المعطاء، انطلق توزيع سلال الخير للمرة الثالثة دعماً للأسر المستفيدة وتواصل جمعية البر بجازان العطاء عبر قافلة الخير في هذا الشهر الفضيل لعام 1440، والذي تنوعت فيه أبواب الخير ومنها توزيع السلال الغذائية التي تجاوزت (5000) سلة رمضانية استفاد منها أبناء المنطقة في السهل والوادي والجبل.

وبين الشيخ محمد علاوي أن الجمعية لم تنس في خضم أعمال الموسم دورها في تثقيف المجتمع بمختلف مكوناته بالحراك التنموي الذي يشهده القطاع الثالث في ظل رؤية المملكة 2030 والتي كان آخر منجزاتها للقطاع، إنشاء المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي، والذي صدرت موافقته في 1440/8/11، وذلك عبر مسابقة رمضانية على منصة تويتر تحمل اسم "للبر عنوان"، والتي ركزت على ثلاثة جوانب وهي: إبراز جهود الدولة في تنمية القطاع الثالث، وإتاحة الفرصة للقطاع الثاني في تنشيط الجوانب الثقافية للقطاع الثالث عبر دعم المسابقة وإبراز جهود الجمعية داخل المنطقة وخارجها.

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