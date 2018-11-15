شاهد.. سيول مهد الذهب تقضي على ٢٠ رأس أغنام وتقتلع حظائرها

عقب الحالة التي شهدتها المنطقة اليوم ونجح أهلها في إنقاذ معظمها

تصوير سمير الفوزان: قضت السيول العارمة التي شهدتها محافظة مهد الذهب اليوم على قرابة ٢٠ رأساً من قطيع أغنام أحد المواطنين وأصابت أخرى في منطقة تسمى “الدمثة” شرق السرحية ٨٠ كلم التابعة للمحافظة.

وطبقاً لرواية صاحب الماشية، فإن جريان الأودية المحيطة بحظيرة الماشية تسبب في اقتلاع الحظائر والمظلات وأخذ معه قطيع الماشية، حيث تسببت في نفوق هذا العدد وإصابة البقية، فيما تمكنوا من إنقاذ عدد آخر منها ونقلها من المياه لمواقع اليابسة.