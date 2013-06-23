النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند مستوى 10891 نقطة

بتداولات بلغت 12.7 مليار ريال لأكثر من 340 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 32.46 نقطة ليقفل عند مستوى 10891.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ذيب، والأبحاث والإعلام، وباعظيم، وشاكر، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الإعادة السعودية، والتأمين العربية، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسمنت أم القرى، والإنماء طوكيو، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 2.50%.

وكانت أسهم شركات العقارية، وشاكر، والصقر للتأمين، ومدينة المعرفة، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات باعظيم، والأهلي، وذيب، والفخارية، وشاكر هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 61.26 نقطة ليقفل عند مستوى 23210.33 نقطة، وبتداولات بلغت 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 475 ألف سهم تقاسمتها 1530 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند مستوى 10891 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 32.46 نقطة ليقفل عند مستوى 10891.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ذيب، والأبحاث والإعلام، وباعظيم، وشاكر، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الإعادة السعودية، والتأمين العربية، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسمنت أم القرى، والإنماء طوكيو، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 2.50%.

وكانت أسهم شركات العقارية، وشاكر، والصقر للتأمين، ومدينة المعرفة، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات باعظيم، والأهلي، وذيب، والفخارية، وشاكر هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 61.26 نقطة ليقفل عند مستوى 23210.33 نقطة، وبتداولات بلغت 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 475 ألف سهم تقاسمتها 1530 صفقة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
04:12 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند مستوى 10891 نقطة

بتداولات بلغت 12.7 مليار ريال لأكثر من 340 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
533

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 32.46 نقطة ليقفل عند مستوى 10891.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 340 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ذيب، والأبحاث والإعلام، وباعظيم، وشاكر، والعقارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الإعادة السعودية، والتأمين العربية، وسابك للمغذيات الزراعية، وأسمنت أم القرى، والإنماء طوكيو، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 2.50%.

وكانت أسهم شركات العقارية، وشاكر، والصقر للتأمين، ومدينة المعرفة، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات باعظيم، والأهلي، وذيب، والفخارية، وشاكر هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 61.26 نقطة ليقفل عند مستوى 23210.33 نقطة، وبتداولات بلغت 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 475 ألف سهم تقاسمتها 1530 صفقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,191
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,373
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة