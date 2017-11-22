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دعمٌ مالي لمندوبي التوصيل السعوديين يصل لـ3 آلاف ريال شهريًّا.. مذكرة تفاهم بين 3 جهات

العاملون في التطبيقات المسجلة لدى هيئة الاتصالات والحاصلون على وثيقة العمل الحر من "الموارد"

وقّعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تنصّ على تقديم دعم مالي لمندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والحاصلين على وثيقة العمل الحر المقدمة من قِبل وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ عددٍ محدّدٍ من طلبات التوصيل بشكلٍ شهري.

وتهدف المذكرة الموقعة إلى تشجيع الشباب السعودي على تنويع مصادر الدخل، ومواكبة النمو المتصاعد في تطبيقات التوصيل وذلك وفق مسارَيْن، يصل إجمالي الدعم المالي فيهما إلى 3 آلاف ريال شهرياً لكل متقدم.

ووقّع المذكرة من طرف الهيئة نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للبريد عبدالرحمن بن معن المبارك؛ فيما مثّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد بن محمد الضحوي؛ ومثّل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المدير التنفيذي للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.

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دعمٌ مالي لمندوبي التوصيل السعوديين يصل لـ3 آلاف ريال شهريًّا.. مذكرة تفاهم بين 3 جهات
سبق

وقّعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تنصّ على تقديم دعم مالي لمندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والحاصلين على وثيقة العمل الحر المقدمة من قِبل وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ عددٍ محدّدٍ من طلبات التوصيل بشكلٍ شهري.

وتهدف المذكرة الموقعة إلى تشجيع الشباب السعودي على تنويع مصادر الدخل، ومواكبة النمو المتصاعد في تطبيقات التوصيل وذلك وفق مسارَيْن، يصل إجمالي الدعم المالي فيهما إلى 3 آلاف ريال شهرياً لكل متقدم.

ووقّع المذكرة من طرف الهيئة نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للبريد عبدالرحمن بن معن المبارك؛ فيما مثّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد بن محمد الضحوي؛ ومثّل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المدير التنفيذي للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
12:13 PM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
02:43 PM

دعمٌ مالي لمندوبي التوصيل السعوديين يصل لـ3 آلاف ريال شهريًّا.. مذكرة تفاهم بين 3 جهات

العاملون في التطبيقات المسجلة لدى هيئة الاتصالات والحاصلون على وثيقة العمل الحر من "الموارد"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تنصّ على تقديم دعم مالي لمندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والحاصلين على وثيقة العمل الحر المقدمة من قِبل وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ عددٍ محدّدٍ من طلبات التوصيل بشكلٍ شهري.

وتهدف المذكرة الموقعة إلى تشجيع الشباب السعودي على تنويع مصادر الدخل، ومواكبة النمو المتصاعد في تطبيقات التوصيل وذلك وفق مسارَيْن، يصل إجمالي الدعم المالي فيهما إلى 3 آلاف ريال شهرياً لكل متقدم.

ووقّع المذكرة من طرف الهيئة نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للبريد عبدالرحمن بن معن المبارك؛ فيما مثّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد بن محمد الضحوي؛ ومثّل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المدير التنفيذي للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.

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