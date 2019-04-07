"العمل": ضبط 300 مخالفة لاشتراطات عمل المرأة خلال شهر.. وهذه أبرزها

ضَبطت فِرق التفتيش في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 300 مخالفة لاشتراطات التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة في الشهر الماضي.

وبيّنت الوزارة أن أبرز المخالفات تركزت في عدم توفير البيئة المناسبة، منها عدم توفر موظفتين في الوردية الواحدة على الأقل في حال وجود عاملين رجال، وعدم توافر غرف استراحة ودورات مياه خاصة للنساء.