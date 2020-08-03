النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بـ 50 مئوية.. المسند: الدمام تسجل أعلى حرارة في العالم أمس

قال: خلال الـ 24 ساعة الماضية وتلتها الأحساء مسجلة درجة 49.8 م

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إن مدينة الدمام سجلت أعلى درجة حرارة في العالم أمس بـ 50 م خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، جاءت الأحساء في المرتبة الثانية مسجلة درجة حرارة 49.8 م.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بـ 50 مئوية.. المسند: الدمام تسجل أعلى حرارة في العالم أمس
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إن مدينة الدمام سجلت أعلى درجة حرارة في العالم أمس بـ 50 م خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، جاءت الأحساء في المرتبة الثانية مسجلة درجة حرارة 49.8 م.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
08:33 AM

بـ 50 مئوية.. المسند: الدمام تسجل أعلى حرارة في العالم أمس

قال: خلال الـ 24 ساعة الماضية وتلتها الأحساء مسجلة درجة 49.8 م

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,901

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، إن مدينة الدمام سجلت أعلى درجة حرارة في العالم أمس بـ 50 م خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، جاءت الأحساء في المرتبة الثانية مسجلة درجة حرارة 49.8 م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,621
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,121
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,836
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,363

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة