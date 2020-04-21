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"الصحة التونسية" تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 884 بينها 193 حالة بالعاصمة

سجلت تونس اليوم 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي 884 حالة مؤكدة بينها 193 حالة بتونس العاصمة، من بين 17287 تحليلاً مخبريًا، ودون تسجيل أي حالة وفاة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين، بأن الحالات الجديدة المكتشفة جاءت إثر إجراء 1189 تحليلاً مخبريًا.

تونس فيروس كورونا الجديد

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"الصحة التونسية" تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات
سبق

سجلت تونس اليوم 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي 884 حالة مؤكدة بينها 193 حالة بتونس العاصمة، من بين 17287 تحليلاً مخبريًا، ودون تسجيل أي حالة وفاة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين، بأن الحالات الجديدة المكتشفة جاءت إثر إجراء 1189 تحليلاً مخبريًا.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:32 AM
اخر تعديل
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:16 AM

"الصحة التونسية" تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

إجمالي الإصابات ارتفع إلى 884 بينها 193 حالة بالعاصمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس اليوم 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي 884 حالة مؤكدة بينها 193 حالة بتونس العاصمة، من بين 17287 تحليلاً مخبريًا، ودون تسجيل أي حالة وفاة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين، بأن الحالات الجديدة المكتشفة جاءت إثر إجراء 1189 تحليلاً مخبريًا.

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