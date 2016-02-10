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"الجوازات" تدعو للاستفادة من خدمة "طلب تقرير عن مقيم"

لإصدار تقرير عن أحد العمالة لتقديمه إلى الجهات الرسمية

دعت المديرية العامة للجوازات كل المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمة "طلب تقرير عن مقيم" التي تُوَفرها عبر منصة "أبشر".

وأكدت "الجوازات" أن هذه الخدمة تمكّن طالبها من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديه؛ لتقديمه إلى الجهات الرسمية؛ حيث يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية، ومعلومات الجواز، والتأشيرات للمقيم، إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة.

وأوضحت أنه بإمكان صاحب العمل تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى منصة "أبشر"، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية- خدماتي- الجوازات- ثم الانتقال إلى طلب تقرير مقيم.

ودعت "الجوازات" كل المواطنين والمقيمين إلى التسجيل، والتفعيل في منصة "أبشر"؛ ليتمكنوا من الاطلاع، وتنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

المديرية العامة للجوازات أبشر طلب تقرير عن مقيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات" تدعو للاستفادة من خدمة "طلب تقرير عن مقيم"
سبق

دعت المديرية العامة للجوازات كل المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمة "طلب تقرير عن مقيم" التي تُوَفرها عبر منصة "أبشر".

وأكدت "الجوازات" أن هذه الخدمة تمكّن طالبها من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديه؛ لتقديمه إلى الجهات الرسمية؛ حيث يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية، ومعلومات الجواز، والتأشيرات للمقيم، إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة.

وأوضحت أنه بإمكان صاحب العمل تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى منصة "أبشر"، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية- خدماتي- الجوازات- ثم الانتقال إلى طلب تقرير مقيم.

ودعت "الجوازات" كل المواطنين والمقيمين إلى التسجيل، والتفعيل في منصة "أبشر"؛ ليتمكنوا من الاطلاع، وتنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
12:45 PM

"الجوازات" تدعو للاستفادة من خدمة "طلب تقرير عن مقيم"

لإصدار تقرير عن أحد العمالة لتقديمه إلى الجهات الرسمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,477

دعت المديرية العامة للجوازات كل المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمة "طلب تقرير عن مقيم" التي تُوَفرها عبر منصة "أبشر".

وأكدت "الجوازات" أن هذه الخدمة تمكّن طالبها من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديه؛ لتقديمه إلى الجهات الرسمية؛ حيث يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية، ومعلومات الجواز، والتأشيرات للمقيم، إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة.

وأوضحت أنه بإمكان صاحب العمل تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى منصة "أبشر"، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية- خدماتي- الجوازات- ثم الانتقال إلى طلب تقرير مقيم.

ودعت "الجوازات" كل المواطنين والمقيمين إلى التسجيل، والتفعيل في منصة "أبشر"؛ ليتمكنوا من الاطلاع، وتنفيذ جميع خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة لهم دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

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