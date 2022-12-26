حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط استيراد السيارات الأثرية واقتنائها. وقالت الهيئة إنه يشترط عند استيراد السيارات الأثرية أن يكون قد مضى على صناعتها 30 سنة فأكثر. وأضافت في إنفوجرافيك نشرته اليوم عبر حسابها بتويتر أنه يشترط أن يدون في البطاقة الجمركية عبارة "أثرية للاقتناء".

تعرّف على شروط استيراد السيارات الأثرية واقتنائها بالمملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-26 حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط استيراد السيارات الأثرية واقتنائها.



وقالت الهيئة إنه يشترط عند استيراد السيارات الأثرية أن يكون قد مضى على صناعتها 30 سنة فأكثر.



وأضافت في إنفوجرافيك نشرته اليوم عبر حسابها بتويتر أنه يشترط أن يدون في البطاقة الجمركية عبارة "أثرية للاقتناء".

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 02:42 PM

تعرّف على شروط استيراد السيارات الأثرية واقتنائها بالمملكة كشفت عنها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إنفوجرافيك





A A A





3 مشاركة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط استيراد السيارات الأثرية واقتنائها.



وقالت الهيئة إنه يشترط عند استيراد السيارات الأثرية أن يكون قد مضى على صناعتها 30 سنة فأكثر.



وأضافت في إنفوجرافيك نشرته اليوم عبر حسابها بتويتر أنه يشترط أن يدون في البطاقة الجمركية عبارة "أثرية للاقتناء".