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فتح التقديم على 358 مقعدًا لتدريب الأطباء السعوديين في بريطانيا وإيرلندا

بتوجيه "آل الشيخ" ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث إضافة للبكالوريوس

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بفتح باب التقديم على برامج التدريب الطبي في المملكة المتحدة وإيرلندا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إضافة إلى بكالوريوس الطب البشري؛ ابتداءً من الأول من شهر ذي القعدة ولمدة عشرة أيام، من خلال التسجيل عبر بوابة سفير https://ksp.moe.gov.sa.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي، أن البرامج الطبية التي ستشمل الزمالات في التخصصات العامة والتخصصات الدقيقة، بلغت 358 مقعدًا، فيما بلغت مقاعد البكالوريوس لدراسة الطب البشري 118 مقعدًا في المملكة المتحدة وإيرلندا وجامعة الخليج العربي؛ مضيفةً أن المقاعد تستهدف تغطية احتياج القطاع الصحي وتأهيل الكوادر الوطنية.

وأكدت "الطعيمي" أهمية هذه البرامج وأثرها على تحقيق القيمة المضافة في القطاع الصحي؛ مشيرة إلى أن هذه المقاعد تضاف للمقاعد السابقة التي تم الابتعاث عليها في وقت سابق؛ فضلًا عن التخصصات الأخرى التي تشمل القطاعات الحيوية والرامية إلى الدفع بعجلة التنمية وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة التي ستسهم في تحقيق تطلعات القيادية وتلبية احتياجات سوق العمل.

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فتح التقديم على 358 مقعدًا لتدريب الأطباء السعوديين في بريطانيا وإيرلندا
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بفتح باب التقديم على برامج التدريب الطبي في المملكة المتحدة وإيرلندا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إضافة إلى بكالوريوس الطب البشري؛ ابتداءً من الأول من شهر ذي القعدة ولمدة عشرة أيام، من خلال التسجيل عبر بوابة سفير https://ksp.moe.gov.sa.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي، أن البرامج الطبية التي ستشمل الزمالات في التخصصات العامة والتخصصات الدقيقة، بلغت 358 مقعدًا، فيما بلغت مقاعد البكالوريوس لدراسة الطب البشري 118 مقعدًا في المملكة المتحدة وإيرلندا وجامعة الخليج العربي؛ مضيفةً أن المقاعد تستهدف تغطية احتياج القطاع الصحي وتأهيل الكوادر الوطنية.

وأكدت "الطعيمي" أهمية هذه البرامج وأثرها على تحقيق القيمة المضافة في القطاع الصحي؛ مشيرة إلى أن هذه المقاعد تضاف للمقاعد السابقة التي تم الابتعاث عليها في وقت سابق؛ فضلًا عن التخصصات الأخرى التي تشمل القطاعات الحيوية والرامية إلى الدفع بعجلة التنمية وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة التي ستسهم في تحقيق تطلعات القيادية وتلبية احتياجات سوق العمل.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
01:42 PM

فتح التقديم على 358 مقعدًا لتدريب الأطباء السعوديين في بريطانيا وإيرلندا

بتوجيه "آل الشيخ" ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث إضافة للبكالوريوس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,440

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بفتح باب التقديم على برامج التدريب الطبي في المملكة المتحدة وإيرلندا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إضافة إلى بكالوريوس الطب البشري؛ ابتداءً من الأول من شهر ذي القعدة ولمدة عشرة أيام، من خلال التسجيل عبر بوابة سفير https://ksp.moe.gov.sa.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي، أن البرامج الطبية التي ستشمل الزمالات في التخصصات العامة والتخصصات الدقيقة، بلغت 358 مقعدًا، فيما بلغت مقاعد البكالوريوس لدراسة الطب البشري 118 مقعدًا في المملكة المتحدة وإيرلندا وجامعة الخليج العربي؛ مضيفةً أن المقاعد تستهدف تغطية احتياج القطاع الصحي وتأهيل الكوادر الوطنية.

وأكدت "الطعيمي" أهمية هذه البرامج وأثرها على تحقيق القيمة المضافة في القطاع الصحي؛ مشيرة إلى أن هذه المقاعد تضاف للمقاعد السابقة التي تم الابتعاث عليها في وقت سابق؛ فضلًا عن التخصصات الأخرى التي تشمل القطاعات الحيوية والرامية إلى الدفع بعجلة التنمية وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة التي ستسهم في تحقيق تطلعات القيادية وتلبية احتياجات سوق العمل.

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