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"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم المسلح على قرية سوبانيكو في مالي

العثيمين دعا إلى اعتماد الحوار سبيلًا لتجاوز حالات التوتر المجتمعي التي برزت

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الذي شنته جماعة مسلحة أمس الأول على سكان قرية سوبانيكو في منطقة موبتي وسط مالي، وتسبب في مقتل أكثر من 95 شخصًا وإصابة كثيرين آخرين.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية مالي، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وناشد الأمين العام السلطات المالية بملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الشنيع وتقديمهم إلى العدالة؛ داعيًا إلى اعتماد الحوار سبيلًا لتجاوز حالات التوتر المجتمعي التي برزت مؤخرًا في مالي.

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"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم المسلح على قرية سوبانيكو في مالي
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الذي شنته جماعة مسلحة أمس الأول على سكان قرية سوبانيكو في منطقة موبتي وسط مالي، وتسبب في مقتل أكثر من 95 شخصًا وإصابة كثيرين آخرين.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية مالي، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وناشد الأمين العام السلطات المالية بملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الشنيع وتقديمهم إلى العدالة؛ داعيًا إلى اعتماد الحوار سبيلًا لتجاوز حالات التوتر المجتمعي التي برزت مؤخرًا في مالي.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
01:36 PM

"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم المسلح على قرية سوبانيكو في مالي

العثيمين دعا إلى اعتماد الحوار سبيلًا لتجاوز حالات التوتر المجتمعي التي برزت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الذي شنته جماعة مسلحة أمس الأول على سكان قرية سوبانيكو في منطقة موبتي وسط مالي، وتسبب في مقتل أكثر من 95 شخصًا وإصابة كثيرين آخرين.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية مالي، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وناشد الأمين العام السلطات المالية بملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الشنيع وتقديمهم إلى العدالة؛ داعيًا إلى اعتماد الحوار سبيلًا لتجاوز حالات التوتر المجتمعي التي برزت مؤخرًا في مالي.

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