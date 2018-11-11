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"الأحمدي" يتوقع استمرار الأمطار على معظم المناطق نهاية الأسبوع

قال: نعيش في فترة تقلبات تحت تأثير منخفض جوي على المملكة والخليج

أكّد الراصد الجوي معاذ الأحمدي؛ أن فرص الأمطار مستمرة والحالات الجوية متتالية وقوية على المملكة ودول الخليج العربي، وتتواصل السيول القوية التي شهدتها الرياض وبعض الدول المجاورة مثل الأردن والكويت وأدت إلى تعطل الطرقات وخسائر المركبات.

وعن الوضع المناخي في الأيام المقبلة، قال: نعيش في فترة تقلبات جوية تحت تأثير منخفض جوي يؤثر في شمال ووسط وشرق وجنوب غرب المملكة ودول الخليج، تشمل "الدمام، الهفوف، الجبيل وما حولها، وحفر الباطن، دولة الكويت، رفحاء، عرعر، طريف، القريات وما حولها، القصيم، عقلة الصقور، حائل، الرياض وشمالها، المجمعة، الدوادمي، عفيف".

وأضاف بالنسبة للمنطقة الغربية وسواحلها سبق أن تأثرت بأمطار غزيرة الأسبوع الماضي، وأمس الأول الجمعة، وفرصة أمطارها بإذن الله تعالى مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ومجملها تكون بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالبرديات، وفرصة تشكل السيول واردة على بعض المناطق.. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.

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"الأحمدي" يتوقع استمرار الأمطار على معظم المناطق نهاية الأسبوع
سبق

أكّد الراصد الجوي معاذ الأحمدي؛ أن فرص الأمطار مستمرة والحالات الجوية متتالية وقوية على المملكة ودول الخليج العربي، وتتواصل السيول القوية التي شهدتها الرياض وبعض الدول المجاورة مثل الأردن والكويت وأدت إلى تعطل الطرقات وخسائر المركبات.

وعن الوضع المناخي في الأيام المقبلة، قال: نعيش في فترة تقلبات جوية تحت تأثير منخفض جوي يؤثر في شمال ووسط وشرق وجنوب غرب المملكة ودول الخليج، تشمل "الدمام، الهفوف، الجبيل وما حولها، وحفر الباطن، دولة الكويت، رفحاء، عرعر، طريف، القريات وما حولها، القصيم، عقلة الصقور، حائل، الرياض وشمالها، المجمعة، الدوادمي، عفيف".

وأضاف بالنسبة للمنطقة الغربية وسواحلها سبق أن تأثرت بأمطار غزيرة الأسبوع الماضي، وأمس الأول الجمعة، وفرصة أمطارها بإذن الله تعالى مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ومجملها تكون بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالبرديات، وفرصة تشكل السيول واردة على بعض المناطق.. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
11:28 AM

"الأحمدي" يتوقع استمرار الأمطار على معظم المناطق نهاية الأسبوع

قال: نعيش في فترة تقلبات تحت تأثير منخفض جوي على المملكة والخليج

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محمد حضاض - جدة
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أكّد الراصد الجوي معاذ الأحمدي؛ أن فرص الأمطار مستمرة والحالات الجوية متتالية وقوية على المملكة ودول الخليج العربي، وتتواصل السيول القوية التي شهدتها الرياض وبعض الدول المجاورة مثل الأردن والكويت وأدت إلى تعطل الطرقات وخسائر المركبات.

وعن الوضع المناخي في الأيام المقبلة، قال: نعيش في فترة تقلبات جوية تحت تأثير منخفض جوي يؤثر في شمال ووسط وشرق وجنوب غرب المملكة ودول الخليج، تشمل "الدمام، الهفوف، الجبيل وما حولها، وحفر الباطن، دولة الكويت، رفحاء، عرعر، طريف، القريات وما حولها، القصيم، عقلة الصقور، حائل، الرياض وشمالها، المجمعة، الدوادمي، عفيف".

وأضاف بالنسبة للمنطقة الغربية وسواحلها سبق أن تأثرت بأمطار غزيرة الأسبوع الماضي، وأمس الأول الجمعة، وفرصة أمطارها بإذن الله تعالى مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ومجملها تكون بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالبرديات، وفرصة تشكل السيول واردة على بعض المناطق.. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.

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