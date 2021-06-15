النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعداد دراسة شاملة لجذب الاستثمارات الصينية إلى المملكة

من خلال أنشطة وجهود مجلس الأعمال "السعودي الصيني"

عرض مجلس الأعمال "السعودي الصيني" المشترك بمجلس الغرف السعودية "اليوم"، في اجتماع عُقد "افتراضياً "، الخريطة الاستثمارية للمملكة على الجانب الصيني، وما تقوم به القيادة من إصلاحات تشريعية تدفع سبل الاستثمار بين الجانبين، حيث استعرض الجانب السعودي الموقع الإلكتروني والخدمات المقدمة لأعضاء مجلس الأعمال السعودي من الجانبين.

وتناول الاجتماع موجزاً عن الدراسة الشاملة عن جذب الاستثمارات الصينية للمملكة.

وذكر رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال "السعودي الصيني"، محمد العجلان، أن المملكة اتخذت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال فيها، وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وأتمتة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تقديم حزمة حوافز للمستثمرين الأجانب على أراضيها.

وقال: مجلس الأعمال "السعودي الصيني" لعب دوراً رئيساً في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لجمهورية الصين الشعبية في تحقيق العديد من برامج رؤية المملكة 2030، ومبادرة خارطة الحزام والطريق الداعمة لأفق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

ودعا رئيس الجانب السعودي، الجانب الصيني إلى استكشاف المملكة ورؤيتها 2030، ومبادرة خارطة الحزام والطريق والفرص الواعدة التي أطلقتها الرؤية من خلال الاستثمار المباشر في الصناعة.

من ناحيتها، أشارت نائبة رئيس جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية لين يي، إلى أن المملكة الشريك الأهم للصين في منطقة الشرق الأوسط، ولها الأولوية في خطط الاستثمارات الأجنبية.

ونوهت لين يي، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين والوقوف مع الصين خلال جائحة كورونا, ومكافحة فيروس كوفيد 19 .

من جهته, أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال "السعودي الصيني" أحمد سعد الكريديس، أن التحولات الاقتصادية في البلدين أتاحت فرصًا كبيرةً لتعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين، من حيث تنفيذ بنود الاتفاقات التي تقوم عليها العلاقات، أو تطويرها لتتلاءم مع متغيرات العصر، إضافة إلى اتفاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين للاستثمار في مشروعات متعددة، بين الحكومتين أو اتفاقات بين رجال الأعمال في البلدين.

وأشار "الكريديس" إلى أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع، حيث بلغت استثمارات الصين في المملكة خلال الفترة من 2005 إلى 2020 حوالي 39.9 مليار دولار، كما سجلت المملكة ارتفاعًا للصادرات والواردات غير البترولية إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث بلغت قيمة الصادرات 39 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات 28.5 مليار ريال، لتتصدر جمهورية الصين المرتبة الأولى لصادرات وواردات المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعداد دراسة شاملة لجذب الاستثمارات الصينية إلى المملكة
سبق

عرض مجلس الأعمال "السعودي الصيني" المشترك بمجلس الغرف السعودية "اليوم"، في اجتماع عُقد "افتراضياً "، الخريطة الاستثمارية للمملكة على الجانب الصيني، وما تقوم به القيادة من إصلاحات تشريعية تدفع سبل الاستثمار بين الجانبين، حيث استعرض الجانب السعودي الموقع الإلكتروني والخدمات المقدمة لأعضاء مجلس الأعمال السعودي من الجانبين.

وتناول الاجتماع موجزاً عن الدراسة الشاملة عن جذب الاستثمارات الصينية للمملكة.

وذكر رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال "السعودي الصيني"، محمد العجلان، أن المملكة اتخذت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال فيها، وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وأتمتة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تقديم حزمة حوافز للمستثمرين الأجانب على أراضيها.

وقال: مجلس الأعمال "السعودي الصيني" لعب دوراً رئيساً في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لجمهورية الصين الشعبية في تحقيق العديد من برامج رؤية المملكة 2030، ومبادرة خارطة الحزام والطريق الداعمة لأفق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

ودعا رئيس الجانب السعودي، الجانب الصيني إلى استكشاف المملكة ورؤيتها 2030، ومبادرة خارطة الحزام والطريق والفرص الواعدة التي أطلقتها الرؤية من خلال الاستثمار المباشر في الصناعة.

من ناحيتها، أشارت نائبة رئيس جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية لين يي، إلى أن المملكة الشريك الأهم للصين في منطقة الشرق الأوسط، ولها الأولوية في خطط الاستثمارات الأجنبية.

ونوهت لين يي، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين والوقوف مع الصين خلال جائحة كورونا, ومكافحة فيروس كوفيد 19 .

من جهته, أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال "السعودي الصيني" أحمد سعد الكريديس، أن التحولات الاقتصادية في البلدين أتاحت فرصًا كبيرةً لتعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين، من حيث تنفيذ بنود الاتفاقات التي تقوم عليها العلاقات، أو تطويرها لتتلاءم مع متغيرات العصر، إضافة إلى اتفاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين للاستثمار في مشروعات متعددة، بين الحكومتين أو اتفاقات بين رجال الأعمال في البلدين.

وأشار "الكريديس" إلى أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع، حيث بلغت استثمارات الصين في المملكة خلال الفترة من 2005 إلى 2020 حوالي 39.9 مليار دولار، كما سجلت المملكة ارتفاعًا للصادرات والواردات غير البترولية إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث بلغت قيمة الصادرات 39 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات 28.5 مليار ريال، لتتصدر جمهورية الصين المرتبة الأولى لصادرات وواردات المملكة.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
03:57 PM

إعداد دراسة شاملة لجذب الاستثمارات الصينية إلى المملكة

من خلال أنشطة وجهود مجلس الأعمال "السعودي الصيني"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
922

عرض مجلس الأعمال "السعودي الصيني" المشترك بمجلس الغرف السعودية "اليوم"، في اجتماع عُقد "افتراضياً "، الخريطة الاستثمارية للمملكة على الجانب الصيني، وما تقوم به القيادة من إصلاحات تشريعية تدفع سبل الاستثمار بين الجانبين، حيث استعرض الجانب السعودي الموقع الإلكتروني والخدمات المقدمة لأعضاء مجلس الأعمال السعودي من الجانبين.

وتناول الاجتماع موجزاً عن الدراسة الشاملة عن جذب الاستثمارات الصينية للمملكة.

وذكر رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال "السعودي الصيني"، محمد العجلان، أن المملكة اتخذت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال فيها، وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وأتمتة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تقديم حزمة حوافز للمستثمرين الأجانب على أراضيها.

وقال: مجلس الأعمال "السعودي الصيني" لعب دوراً رئيساً في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لجمهورية الصين الشعبية في تحقيق العديد من برامج رؤية المملكة 2030، ومبادرة خارطة الحزام والطريق الداعمة لأفق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

ودعا رئيس الجانب السعودي، الجانب الصيني إلى استكشاف المملكة ورؤيتها 2030، ومبادرة خارطة الحزام والطريق والفرص الواعدة التي أطلقتها الرؤية من خلال الاستثمار المباشر في الصناعة.

من ناحيتها، أشارت نائبة رئيس جمعية الصداقة للشعب الصيني مع البلدان الأجنبية لين يي، إلى أن المملكة الشريك الأهم للصين في منطقة الشرق الأوسط، ولها الأولوية في خطط الاستثمارات الأجنبية.

ونوهت لين يي، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين والوقوف مع الصين خلال جائحة كورونا, ومكافحة فيروس كوفيد 19 .

من جهته, أوضح نائب رئيس مجلس الأعمال "السعودي الصيني" أحمد سعد الكريديس، أن التحولات الاقتصادية في البلدين أتاحت فرصًا كبيرةً لتعزيز الروابط الوثيقة بين البلدين، من حيث تنفيذ بنود الاتفاقات التي تقوم عليها العلاقات، أو تطويرها لتتلاءم مع متغيرات العصر، إضافة إلى اتفاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين للاستثمار في مشروعات متعددة، بين الحكومتين أو اتفاقات بين رجال الأعمال في البلدين.

وأشار "الكريديس" إلى أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع، حيث بلغت استثمارات الصين في المملكة خلال الفترة من 2005 إلى 2020 حوالي 39.9 مليار دولار، كما سجلت المملكة ارتفاعًا للصادرات والواردات غير البترولية إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث بلغت قيمة الصادرات 39 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات 28.5 مليار ريال، لتتصدر جمهورية الصين المرتبة الأولى لصادرات وواردات المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,794

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة