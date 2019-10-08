مصادر: "النقد" تفحص بنوكاً محلية قبل الطرح العام الأولي لـ"أرامكو"

توقعات بسعي عدد من المستثمرين السعوديين للحصول على قروض

أكدت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بفحص انكشاف البنوك المحلية على أرامكو السعودية، قبل الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن يشهد الطرح سعي عدد كبير من المستثمرين السعوديين للحصول على قروض لشراء أسهم في أرامكو.

ووفقاً لـ"رويترز" فإن البنك المركزي أجرى اتصالات ببنوك سعودية الأسبوع الماضي، وطرح مجموعة أسئلة حول انكشافها الائتماني على أرامكو.