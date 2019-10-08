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مصادر: "النقد" تفحص بنوكاً محلية قبل الطرح العام الأولي لـ"أرامكو"

توقعات بسعي عدد من المستثمرين السعوديين للحصول على قروض

أكدت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بفحص انكشاف البنوك المحلية على أرامكو السعودية، قبل الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن يشهد الطرح سعي عدد كبير من المستثمرين السعوديين للحصول على قروض لشراء أسهم في أرامكو.

ووفقاً لـ"رويترز" فإن البنك المركزي أجرى اتصالات ببنوك سعودية الأسبوع الماضي، وطرح مجموعة أسئلة حول انكشافها الائتماني على أرامكو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: "النقد" تفحص بنوكاً محلية قبل الطرح العام الأولي لـ"أرامكو"
سبق

أكدت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بفحص انكشاف البنوك المحلية على أرامكو السعودية، قبل الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن يشهد الطرح سعي عدد كبير من المستثمرين السعوديين للحصول على قروض لشراء أسهم في أرامكو.

ووفقاً لـ"رويترز" فإن البنك المركزي أجرى اتصالات ببنوك سعودية الأسبوع الماضي، وطرح مجموعة أسئلة حول انكشافها الائتماني على أرامكو.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
05:00 PM

مصادر: "النقد" تفحص بنوكاً محلية قبل الطرح العام الأولي لـ"أرامكو"

توقعات بسعي عدد من المستثمرين السعوديين للحصول على قروض

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حامد العلي - الرياض
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4,723

أكدت مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بفحص انكشاف البنوك المحلية على أرامكو السعودية، قبل الطرح العام الأولي لشركة النفط الحكومية العملاقة.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن يشهد الطرح سعي عدد كبير من المستثمرين السعوديين للحصول على قروض لشراء أسهم في أرامكو.

ووفقاً لـ"رويترز" فإن البنك المركزي أجرى اتصالات ببنوك سعودية الأسبوع الماضي، وطرح مجموعة أسئلة حول انكشافها الائتماني على أرامكو.

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