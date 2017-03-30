مركز الفلك الدولي يكشف توقعاته لموعد حلول رمضان

أوضح أن عددًا من الدول ستكمل شعبان 30 يومًا

توقع مركز الفلك الدولي في أبو ظبي بالإمارات، أن يكون 13 أبريل المقبل، بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

ووفق "الإمارات اليوم"، قال مركز الفلك الدولي: ستكون رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب الشمس، لدى الدول التي ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد بتاريخ 11 أبريل 2021.

وأشار إلى أنه وفقًا لهذا الأمر؛ فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان 30 يومًا.

وأوضح المركز أن "الدول التي ستتحرى الهلال يوم الاثنين 12 أبريل 2021، ستتمكن من رؤية الهلال باستخدام التلسكوب".

وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة: شهر شعبان الهجري بدأ يوم الاثنين 15 مارس الجاري، في معظم الدول الإسلامية؛ فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الاثنين 29 شعبان 1442هـ، الموافق 12 أبريل المقبل، ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا؛ في حين أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس؛ وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 أبريل.

وأضاف "عودة": بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد؛ فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس، وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس؛ أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد؛ وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء "13 أبريل المقبل".

وأردف: بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الاثنين "12 أبريل المقبل"، وهي غالبية دول العالم الإسلامي؛ فإن رؤية الهلال يوم الاثنين "12 أبريل المقبل" غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي؛ في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين، كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

وقال مدير مركز الفلك الدولي: هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الاثنين "12 أبريل المقبل"، وأن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء "13 أبريل المقبل"، بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

وتابع: الدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي، والتي لن تتمكن من رؤية الهلال يوم الاثنين "12 أبريل المقبل" حتى باستخدام التلسكوب؛ فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء الواقع في 14 أبريل المقبل.