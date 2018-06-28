النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10957.07 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال لأكثر من 373 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 9.64 نقاط ليقفل عند مستوى 10957.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 373 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 501 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخليجية العامة، والوطنية للتعليم، وشاكر، واتحاد الخليج الأهلية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسترا الصناعية، وأنعام القابضة، وجبسكو، والأبحاث والإعلام، وسبكيم العالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.20%.

وكانت أسهم شركات شاكر، ودار الأركان، وسيرا، وأنابيب السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات شاكر، وأنابيب السعودية، وتبوك الزراعية، وعذيب للاتصالات، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 127.70 نقطة ليقفل عند مستوى 22915.82 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 809 صفقات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10957.07 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 9.64 نقاط ليقفل عند مستوى 10957.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 373 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 501 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخليجية العامة، والوطنية للتعليم، وشاكر، واتحاد الخليج الأهلية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسترا الصناعية، وأنعام القابضة، وجبسكو، والأبحاث والإعلام، وسبكيم العالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.20%.

وكانت أسهم شركات شاكر، ودار الأركان، وسيرا، وأنابيب السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات شاكر، وأنابيب السعودية، وتبوك الزراعية، وعذيب للاتصالات، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 127.70 نقطة ليقفل عند مستوى 22915.82 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 809 صفقات.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
04:24 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10957.07 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال لأكثر من 373 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
508

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 9.64 نقاط ليقفل عند مستوى 10957.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 373 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 501 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخليجية العامة، والوطنية للتعليم، وشاكر، واتحاد الخليج الأهلية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسترا الصناعية، وأنعام القابضة، وجبسكو، والأبحاث والإعلام، وسبكيم العالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.20%.

وكانت أسهم شركات شاكر، ودار الأركان، وسيرا، وأنابيب السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات شاكر، وأنابيب السعودية، وتبوك الزراعية، وعذيب للاتصالات، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 127.70 نقطة ليقفل عند مستوى 22915.82 نقطة، وبتداولات بلغت 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم تقاسمتها 809 صفقات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,845
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,267
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,493
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,057

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة