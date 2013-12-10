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"الفيصل" يدشن أول موسوعة إلكترونية للشعر العربي بإشراف جامعة أم القرى

نفّذها 67 باحثًا بمركز بحوث اللغة العربية في عمادة البحث

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اليوم؛ أول موسوعة إلكترونية للشعر العربي، والتي تشرف عليها وتنفذها جامعة أم القرى.

وخلال التدشين الذي حضره مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، وعدد من وكلاء الجامعة؛ استمع سموه لشرح عن الموسوعة التي نفّذها 67 باحثًا بمركز بحوث اللغة العربية في عمادة البحث العلمي، وتم جمعها من مصادر الشعر الموثوقة؛ إذ بلغت أكثر من 268 ألف بيت، لنحو 3400 شاعر من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، وفق أصحّ الروايات مع تمام الضبط والتوثيق العلمي.

وتهدف الموسوعة لوضع مرجعية لفصيح اللغة العربية، وتسهيل البحث العلمي بمحرك بحثي دقيق صمّمه مركز البحوث الهندسية في الجامعة، وتساعد الموسوعة الباحثين على عمل الدراسات الصوتية والمعجمية واللغوية والفنية في الشعر العربي، وسيتم تنفيذ مشروعٍ إلحاقي لتطوير الموسوعة لجمع التراث الشعري حتى عصرنا الحديث، بما يتجاوز مليون بيت.

وسيكون للموسوعة عدة مكتسبات؛ منها المحافظة على الشعر العربي في صورته الناصعة، وتوثيق الشعر العربي توثيقًا علميًّا صحيحًا مستمدًّا من أصحّ رواياته التي حقّقها علماء الأمّة ونُقّادها، وسرعة الوصول إلى التراث الشعري والتحقُّق منه، وإمكانية الإفادة من هذه الموسوعة في إنشاء المعاجم والقواميس اللغوية، وإنشاء دوائر المعارف، والكشف عن طاقات اللغة، ومتابعة تطوّرها على امتداد تاريخها.

وفي شأنٍ متّصل، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، مدير الجامعة، الذي سلّم سموه تقرير الموسوعة الشعرية.

واستمع لنبذة عن الموسوعة التي تمّ لأجلها توفير أحدث التقنيات البحثية على محرّكات البحث الإلكترونية المرتبطة على موقع الجامعة، في خدمة الموسوعة والراغبين في الاستفادة منها بأبحاثهم العلمية.

وثمّن مدير الجامعة اهتمام الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه، بإنجازات جامعة أم القرى العلمية والبحثية والثقافية.

الأمير خالد الفيصل موسوعة إلكترونية للشعر العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل" يدشن أول موسوعة إلكترونية للشعر العربي بإشراف جامعة أم القرى
سبق

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اليوم؛ أول موسوعة إلكترونية للشعر العربي، والتي تشرف عليها وتنفذها جامعة أم القرى.

وخلال التدشين الذي حضره مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، وعدد من وكلاء الجامعة؛ استمع سموه لشرح عن الموسوعة التي نفّذها 67 باحثًا بمركز بحوث اللغة العربية في عمادة البحث العلمي، وتم جمعها من مصادر الشعر الموثوقة؛ إذ بلغت أكثر من 268 ألف بيت، لنحو 3400 شاعر من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، وفق أصحّ الروايات مع تمام الضبط والتوثيق العلمي.

وتهدف الموسوعة لوضع مرجعية لفصيح اللغة العربية، وتسهيل البحث العلمي بمحرك بحثي دقيق صمّمه مركز البحوث الهندسية في الجامعة، وتساعد الموسوعة الباحثين على عمل الدراسات الصوتية والمعجمية واللغوية والفنية في الشعر العربي، وسيتم تنفيذ مشروعٍ إلحاقي لتطوير الموسوعة لجمع التراث الشعري حتى عصرنا الحديث، بما يتجاوز مليون بيت.

وسيكون للموسوعة عدة مكتسبات؛ منها المحافظة على الشعر العربي في صورته الناصعة، وتوثيق الشعر العربي توثيقًا علميًّا صحيحًا مستمدًّا من أصحّ رواياته التي حقّقها علماء الأمّة ونُقّادها، وسرعة الوصول إلى التراث الشعري والتحقُّق منه، وإمكانية الإفادة من هذه الموسوعة في إنشاء المعاجم والقواميس اللغوية، وإنشاء دوائر المعارف، والكشف عن طاقات اللغة، ومتابعة تطوّرها على امتداد تاريخها.

وفي شأنٍ متّصل، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، مدير الجامعة، الذي سلّم سموه تقرير الموسوعة الشعرية.

واستمع لنبذة عن الموسوعة التي تمّ لأجلها توفير أحدث التقنيات البحثية على محرّكات البحث الإلكترونية المرتبطة على موقع الجامعة، في خدمة الموسوعة والراغبين في الاستفادة منها بأبحاثهم العلمية.

وثمّن مدير الجامعة اهتمام الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه، بإنجازات جامعة أم القرى العلمية والبحثية والثقافية.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
07:32 PM

"الفيصل" يدشن أول موسوعة إلكترونية للشعر العربي بإشراف جامعة أم القرى

نفّذها 67 باحثًا بمركز بحوث اللغة العربية في عمادة البحث

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اليوم؛ أول موسوعة إلكترونية للشعر العربي، والتي تشرف عليها وتنفذها جامعة أم القرى.

وخلال التدشين الذي حضره مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، وعدد من وكلاء الجامعة؛ استمع سموه لشرح عن الموسوعة التي نفّذها 67 باحثًا بمركز بحوث اللغة العربية في عمادة البحث العلمي، وتم جمعها من مصادر الشعر الموثوقة؛ إذ بلغت أكثر من 268 ألف بيت، لنحو 3400 شاعر من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، وفق أصحّ الروايات مع تمام الضبط والتوثيق العلمي.

وتهدف الموسوعة لوضع مرجعية لفصيح اللغة العربية، وتسهيل البحث العلمي بمحرك بحثي دقيق صمّمه مركز البحوث الهندسية في الجامعة، وتساعد الموسوعة الباحثين على عمل الدراسات الصوتية والمعجمية واللغوية والفنية في الشعر العربي، وسيتم تنفيذ مشروعٍ إلحاقي لتطوير الموسوعة لجمع التراث الشعري حتى عصرنا الحديث، بما يتجاوز مليون بيت.

وسيكون للموسوعة عدة مكتسبات؛ منها المحافظة على الشعر العربي في صورته الناصعة، وتوثيق الشعر العربي توثيقًا علميًّا صحيحًا مستمدًّا من أصحّ رواياته التي حقّقها علماء الأمّة ونُقّادها، وسرعة الوصول إلى التراث الشعري والتحقُّق منه، وإمكانية الإفادة من هذه الموسوعة في إنشاء المعاجم والقواميس اللغوية، وإنشاء دوائر المعارف، والكشف عن طاقات اللغة، ومتابعة تطوّرها على امتداد تاريخها.

وفي شأنٍ متّصل، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، مدير الجامعة، الذي سلّم سموه تقرير الموسوعة الشعرية.

واستمع لنبذة عن الموسوعة التي تمّ لأجلها توفير أحدث التقنيات البحثية على محرّكات البحث الإلكترونية المرتبطة على موقع الجامعة، في خدمة الموسوعة والراغبين في الاستفادة منها بأبحاثهم العلمية.

وثمّن مدير الجامعة اهتمام الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه، بإنجازات جامعة أم القرى العلمية والبحثية والثقافية.

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