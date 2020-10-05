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"الأرصاد" تنبّه: أمطار وأتربة على جازان

قالت: الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أحد المسارحة، والدرب، والطوال، وصامطة، وضمد، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه: أمطار وأتربة على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أحد المسارحة، والدرب، والطوال، وصامطة، وضمد، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
11:56 AM

"الأرصاد" تنبّه: أمطار وأتربة على جازان

قالت: الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: أحد المسارحة، والدرب، والطوال، وصامطة، وضمد، والمناطق المفتوحة، والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

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