صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة صباح اليوم
"المالكي": طريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية
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اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة صباح اليوموكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-27
27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
12:28 PM
اعتراض وتدمير "درون مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة صباح اليوم
"المالكي": طريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار (مفخّخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.
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