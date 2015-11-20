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هجر يعتلي صدارة "دوري يلو" للدرجة الأولى في الجولة 11

نجح هجر في اعتلاء صدارة دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم، في جولته الحادية عشرة بعد تحقيقه الفوز على مستضيفه العروبة بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد العروبة عند 15 نقطة في المركز التاسع.

واكتفى العدالة بنقطة التعادل السلبي خارج أرضه مع الأخدود ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، والأخدود عند 17 نقطة في المركز السابع.

وحقق الجيل الفوز على ضيفه الخلود بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما بقي الخلود في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مواجهة الشعلة وجدة ليصبح رصيد الشعلة 17 نقطة في المركز الخامس، وجدة ١٥ نقطة في المركز الثامن.

وانتهت مواجهة العين والخليج بالتعادل بهدف لهدف ليصبح رصيد العين 8 نقاط ويستمر في المركز الأخير، فيما رفع الخليج رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث.

كما انتهى لقاء النهضة صاحب المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة وضيفه الحبلين صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة إلى التعادل أيضاً بهدف لكل فريق.

وبهدفين لكل فريق انتهت مواجهة أحد والساحل ليصبح رصيد أحد 14 نقطة في المركز الحادي عشر، والساحل 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعاد الوحدة بالنقاط الثلاث من مواجهة مستضيفه بيشة بعد الفوز عليه بهدف وحيد، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بيشة عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

وتعادل القادسية وضيفه الكوكب بهدف لهدف ليصبح رصيد القادسية 14 نقطة في المركز الثاني عشر والكوكب 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي ختام مباريات الجولة الحادية عشرة تعادل الدرعية صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة بهدف لهدف مع ضيفه نجران صاحب المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هجر يعتلي صدارة "دوري يلو" للدرجة الأولى في الجولة 11
سبق

نجح هجر في اعتلاء صدارة دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم، في جولته الحادية عشرة بعد تحقيقه الفوز على مستضيفه العروبة بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد العروبة عند 15 نقطة في المركز التاسع.

واكتفى العدالة بنقطة التعادل السلبي خارج أرضه مع الأخدود ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، والأخدود عند 17 نقطة في المركز السابع.

وحقق الجيل الفوز على ضيفه الخلود بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما بقي الخلود في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مواجهة الشعلة وجدة ليصبح رصيد الشعلة 17 نقطة في المركز الخامس، وجدة ١٥ نقطة في المركز الثامن.

وانتهت مواجهة العين والخليج بالتعادل بهدف لهدف ليصبح رصيد العين 8 نقاط ويستمر في المركز الأخير، فيما رفع الخليج رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث.

كما انتهى لقاء النهضة صاحب المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة وضيفه الحبلين صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة إلى التعادل أيضاً بهدف لكل فريق.

وبهدفين لكل فريق انتهت مواجهة أحد والساحل ليصبح رصيد أحد 14 نقطة في المركز الحادي عشر، والساحل 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعاد الوحدة بالنقاط الثلاث من مواجهة مستضيفه بيشة بعد الفوز عليه بهدف وحيد، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بيشة عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

وتعادل القادسية وضيفه الكوكب بهدف لهدف ليصبح رصيد القادسية 14 نقطة في المركز الثاني عشر والكوكب 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي ختام مباريات الجولة الحادية عشرة تعادل الدرعية صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة بهدف لهدف مع ضيفه نجران صاحب المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
03:48 PM

هجر يعتلي صدارة "دوري يلو" للدرجة الأولى في الجولة 11

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح هجر في اعتلاء صدارة دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم، في جولته الحادية عشرة بعد تحقيقه الفوز على مستضيفه العروبة بهدفين لهدف ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد العروبة عند 15 نقطة في المركز التاسع.

واكتفى العدالة بنقطة التعادل السلبي خارج أرضه مع الأخدود ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، والأخدود عند 17 نقطة في المركز السابع.

وحقق الجيل الفوز على ضيفه الخلود بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما بقي الخلود في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مواجهة الشعلة وجدة ليصبح رصيد الشعلة 17 نقطة في المركز الخامس، وجدة ١٥ نقطة في المركز الثامن.

وانتهت مواجهة العين والخليج بالتعادل بهدف لهدف ليصبح رصيد العين 8 نقاط ويستمر في المركز الأخير، فيما رفع الخليج رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث.

كما انتهى لقاء النهضة صاحب المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة وضيفه الحبلين صاحب المركز السادس برصيد 17 نقطة إلى التعادل أيضاً بهدف لكل فريق.

وبهدفين لكل فريق انتهت مواجهة أحد والساحل ليصبح رصيد أحد 14 نقطة في المركز الحادي عشر، والساحل 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعاد الوحدة بالنقاط الثلاث من مواجهة مستضيفه بيشة بعد الفوز عليه بهدف وحيد، رافعاً رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بيشة عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

وتعادل القادسية وضيفه الكوكب بهدف لهدف ليصبح رصيد القادسية 14 نقطة في المركز الثاني عشر والكوكب 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي ختام مباريات الجولة الحادية عشرة تعادل الدرعية صاحب المركز العاشر برصيد 15 نقطة بهدف لهدف مع ضيفه نجران صاحب المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

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