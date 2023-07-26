شاهد.. "الصبحي" يوجه بتقديم أرقى الخدمات الصحية لضيوف الرحمن

تفقد 6 مواقع بقطاع ينبع الصحي

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور عبد الحميد بن عبد الرحمن الصبحي، بمضاعفة الجهود لتقديم أرقى الخدمات الصحية للمراجعين ولضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

جاء ذلك بعد تفقده صباح اليوم الخميس، ستة مواقع صحية بقطاع ينبع الصحي، يرافقه مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع، عبد الرحمن بن صلاح الميلبي، بدأت بمستشفى ينبع العام، وشملت أقسام الطوارئ ومبنى العيادات الخارجية الجديد والمراكز الصحية؛ منها مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبد المحسن الدولي بينبع، ومركز البندر والعصيلي والفقعلي الذي يبعد عن المحافظة 90 كيلومترًا، للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للأهالي. كما التقى الأهالي والمراجعين خلال الجولة.

وحث "الصبحي" جميع الكوادر الصحية العاملة بالمراكز، على بذل المزيد من الجهد والعمل، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين، وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله - لخدمة هذا الوطن المعطاء.

وخصصت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، لخدمة ضيوف الرحمن، خلال موسم الحج، على صعيد المنافذ الجوية والبحرية بينبع؛ مركز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بمحافظة ينبع، ومركز المراقبة الصحية بميناء ينبع البحري، إضافة إلى جانب الإمكانيات العلاجية المتوفرة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال مستشفى ينبع العام.

وأوضح "الصبحي"، في تصريح سابق، أن الخدمات الصحية من الخدمات الرئيسة التي تعنى وتهتم بخدمة ضيوف الرحمن وسلامة صحتهم، وأولتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله - جل الاهتمام من عناية ورعاية لهذه المدينة المقدسة.

وقال إن توجيهات الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمير منطقة المدينة المنورة، بتوفير أفضل الإمكانيات الطبية والوقائية لتقديمها إلى ضيوف الرحمن.