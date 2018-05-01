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تعليم حائل يُكَرّم 152 متقاعداً

كرّم تعليم حائل، اليوم، 152 متقاعداً من منسوبي التعليم من معلمين وموظفين، وذلك بمسرح الإدارة العامة (بنين)، بحضور المساعد للشؤون التعليمية، يحيى العماري، والمساعد للخدمات المساندة،عودة الشمري، ومدراء الإدارات التعليمية وقادة المدارس والمكرمين من منسوبي التعليم.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية بالمتقاعدين، ثم آيات من القرآن الكريم للطالب عمر الهمزاني من ثانوية تحفيظ القرآن الكريم، ثم كلمة المتقاعدين ألقاها نيابة عنهم سعود العبدة، عقبها قصيدة شعرية للشاعر علي الرباح بعنوان "ترجل الفارس"، وأخرى بعنوان "يا صانعي الجيل" ثم لوحة إنشادية عن الوطن للطالب خالد العودة من ثانوية المعتصم.

وعبّر مدير عام التعليم بمنطقة حائل، الدكتور يوسف الثويني، عن جزيل الشكر والوفاء والعرفان للزملاء المتقاعدين، فيما عبّر عن احتفاء الأسرة التعليمية بحائل بأهل العلم والمعرفة .

وقال: "أنتم من علّم وأدّب وقدّم المعرفة لهذا الوطن الغالي، وأثمرت غراسكم وأينعت ثماركم نقدم لكم جميعًا الاحترام والتقدير، ونقف لجهودكم السابقة وبصماتكم الواضحة في مسيرة التعليم في منطقة حائل، كل واحد منكم يحمل تاريخًا ناصع البياض في هذه المنطقة من المملكة العربية السعودية، وتقدير المجتمع التعليمي على ما قدمتم من عطاءات ساهمت في تطوير التعليم بمنطقة حائل والحاجة إلى خبراتكم ومعرفتكم قائمة ولن ننساكم أبدًا".

وكرّم مدير تعليم حائل، في الختام المتقاعدين المحتفى بهم من منسوبي التعليم كما كرَّم المتوفين من منسوبي التعليم وعددهم ثمانية مكرمين، والتقطت الصور التذكارية.

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تعليم حائل يُكَرّم 152 متقاعداً
سبق

كرّم تعليم حائل، اليوم، 152 متقاعداً من منسوبي التعليم من معلمين وموظفين، وذلك بمسرح الإدارة العامة (بنين)، بحضور المساعد للشؤون التعليمية، يحيى العماري، والمساعد للخدمات المساندة،عودة الشمري، ومدراء الإدارات التعليمية وقادة المدارس والمكرمين من منسوبي التعليم.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية بالمتقاعدين، ثم آيات من القرآن الكريم للطالب عمر الهمزاني من ثانوية تحفيظ القرآن الكريم، ثم كلمة المتقاعدين ألقاها نيابة عنهم سعود العبدة، عقبها قصيدة شعرية للشاعر علي الرباح بعنوان "ترجل الفارس"، وأخرى بعنوان "يا صانعي الجيل" ثم لوحة إنشادية عن الوطن للطالب خالد العودة من ثانوية المعتصم.

وعبّر مدير عام التعليم بمنطقة حائل، الدكتور يوسف الثويني، عن جزيل الشكر والوفاء والعرفان للزملاء المتقاعدين، فيما عبّر عن احتفاء الأسرة التعليمية بحائل بأهل العلم والمعرفة .

وقال: "أنتم من علّم وأدّب وقدّم المعرفة لهذا الوطن الغالي، وأثمرت غراسكم وأينعت ثماركم نقدم لكم جميعًا الاحترام والتقدير، ونقف لجهودكم السابقة وبصماتكم الواضحة في مسيرة التعليم في منطقة حائل، كل واحد منكم يحمل تاريخًا ناصع البياض في هذه المنطقة من المملكة العربية السعودية، وتقدير المجتمع التعليمي على ما قدمتم من عطاءات ساهمت في تطوير التعليم بمنطقة حائل والحاجة إلى خبراتكم ومعرفتكم قائمة ولن ننساكم أبدًا".

وكرّم مدير تعليم حائل، في الختام المتقاعدين المحتفى بهم من منسوبي التعليم كما كرَّم المتوفين من منسوبي التعليم وعددهم ثمانية مكرمين، والتقطت الصور التذكارية.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
02:55 PM

تعليم حائل يُكَرّم 152 متقاعداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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كرّم تعليم حائل، اليوم، 152 متقاعداً من منسوبي التعليم من معلمين وموظفين، وذلك بمسرح الإدارة العامة (بنين)، بحضور المساعد للشؤون التعليمية، يحيى العماري، والمساعد للخدمات المساندة،عودة الشمري، ومدراء الإدارات التعليمية وقادة المدارس والمكرمين من منسوبي التعليم.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية بالمتقاعدين، ثم آيات من القرآن الكريم للطالب عمر الهمزاني من ثانوية تحفيظ القرآن الكريم، ثم كلمة المتقاعدين ألقاها نيابة عنهم سعود العبدة، عقبها قصيدة شعرية للشاعر علي الرباح بعنوان "ترجل الفارس"، وأخرى بعنوان "يا صانعي الجيل" ثم لوحة إنشادية عن الوطن للطالب خالد العودة من ثانوية المعتصم.

وعبّر مدير عام التعليم بمنطقة حائل، الدكتور يوسف الثويني، عن جزيل الشكر والوفاء والعرفان للزملاء المتقاعدين، فيما عبّر عن احتفاء الأسرة التعليمية بحائل بأهل العلم والمعرفة .

وقال: "أنتم من علّم وأدّب وقدّم المعرفة لهذا الوطن الغالي، وأثمرت غراسكم وأينعت ثماركم نقدم لكم جميعًا الاحترام والتقدير، ونقف لجهودكم السابقة وبصماتكم الواضحة في مسيرة التعليم في منطقة حائل، كل واحد منكم يحمل تاريخًا ناصع البياض في هذه المنطقة من المملكة العربية السعودية، وتقدير المجتمع التعليمي على ما قدمتم من عطاءات ساهمت في تطوير التعليم بمنطقة حائل والحاجة إلى خبراتكم ومعرفتكم قائمة ولن ننساكم أبدًا".

وكرّم مدير تعليم حائل، في الختام المتقاعدين المحتفى بهم من منسوبي التعليم كما كرَّم المتوفين من منسوبي التعليم وعددهم ثمانية مكرمين، والتقطت الصور التذكارية.

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