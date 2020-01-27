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"الصحة العالمية" تعلن: تهديد فيروس "كورونا" المستجدّ أصبح "مرتفعاً" على المستوى الدولي

لم تسجل إصابات مؤكدة بالمرض في الشرق الأوسط حتى الآن

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تهديد فيروس "كورونا" المستجدّ أصبح "مرتفعاً" على المستوى الدولي، بعد ارتفاع نسبة الوفيات في الصين إلى 81 شخصاً، طبقا لـ"أ ف ب".

وقالت المنظمة: إن تهديد الفيروس أصبح مرتفعاً، وإنه لم تسجل إصابات مؤكدة بالمرض في الشرق الأوسط حتى اللحظة.

فيما أعلنت الصين عن أول حالة وفاة في العاصمة بكين جراء فيروس "كورونا" المستجدّ.

أوعز الرئيس الصيني شي جين بينغ لسلطات البلاد على كل المستويات باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة انتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا"، لتحقيق "النصر على العدو".

وأفادت شبكة التلفزيون المركزي الصينية بأن شي جين بينغ وجّه، اليوم الاثنين، رسالة طالب فيها كل أجهزة الحزب الشيوعي الصيني والكوادر الحزبية كافة "على جميع المستويات بالتوحد اعتمادا على فئات شعبية واسعة... لمكافحة الوباء وتحقيق النصر الحاسم على العدو".

وحث شي جين بينغ، السلطات الصينية على "التطبيق الصارم لكل قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني" في التعامل مع أزمة تفشي فيروس "كورونا".

في غضون ذلك، وصل رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، في وقت سابق من الاثنين، إلى مدينة ووهان، التي تعتبر مصدرا للوباء، بأمر من رئيس البلاد، لتفقد سير العمل الخاص بمكافحة انتشار الفيروس، حيث التقى عددا من المسؤولين في المجال الطبي والمرضى.

وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر، منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي مجهول المصدر في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي وسط البلاد.

واكتشف الخبراء لاحقاً أن المتسبب بالمرض هو نوع جديد من فيروس "كورونا" أطلق عليه اسم "2019-nCoV"، فيما قررت منظمة الصحة العالمية أن هذا التفشي في هذه المرحلة، يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى الصين لكن ليس للعالم.

وحتى مساء الاثنين، سجلت الصين أكثر من 2800 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا"، بينها 81 حالة وفاة، كما تم تأكيد وجود مصابين بهذه السلالة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية" تعلن: تهديد فيروس "كورونا" المستجدّ أصبح "مرتفعاً" على المستوى الدولي
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تهديد فيروس "كورونا" المستجدّ أصبح "مرتفعاً" على المستوى الدولي، بعد ارتفاع نسبة الوفيات في الصين إلى 81 شخصاً، طبقا لـ"أ ف ب".

وقالت المنظمة: إن تهديد الفيروس أصبح مرتفعاً، وإنه لم تسجل إصابات مؤكدة بالمرض في الشرق الأوسط حتى اللحظة.

فيما أعلنت الصين عن أول حالة وفاة في العاصمة بكين جراء فيروس "كورونا" المستجدّ.

أوعز الرئيس الصيني شي جين بينغ لسلطات البلاد على كل المستويات باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة انتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا"، لتحقيق "النصر على العدو".

وأفادت شبكة التلفزيون المركزي الصينية بأن شي جين بينغ وجّه، اليوم الاثنين، رسالة طالب فيها كل أجهزة الحزب الشيوعي الصيني والكوادر الحزبية كافة "على جميع المستويات بالتوحد اعتمادا على فئات شعبية واسعة... لمكافحة الوباء وتحقيق النصر الحاسم على العدو".

وحث شي جين بينغ، السلطات الصينية على "التطبيق الصارم لكل قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني" في التعامل مع أزمة تفشي فيروس "كورونا".

في غضون ذلك، وصل رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، في وقت سابق من الاثنين، إلى مدينة ووهان، التي تعتبر مصدرا للوباء، بأمر من رئيس البلاد، لتفقد سير العمل الخاص بمكافحة انتشار الفيروس، حيث التقى عددا من المسؤولين في المجال الطبي والمرضى.

وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر، منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي مجهول المصدر في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي وسط البلاد.

واكتشف الخبراء لاحقاً أن المتسبب بالمرض هو نوع جديد من فيروس "كورونا" أطلق عليه اسم "2019-nCoV"، فيما قررت منظمة الصحة العالمية أن هذا التفشي في هذه المرحلة، يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى الصين لكن ليس للعالم.

وحتى مساء الاثنين، سجلت الصين أكثر من 2800 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا"، بينها 81 حالة وفاة، كما تم تأكيد وجود مصابين بهذه السلالة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
07:08 PM

"الصحة العالمية" تعلن: تهديد فيروس "كورونا" المستجدّ أصبح "مرتفعاً" على المستوى الدولي

لم تسجل إصابات مؤكدة بالمرض في الشرق الأوسط حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تهديد فيروس "كورونا" المستجدّ أصبح "مرتفعاً" على المستوى الدولي، بعد ارتفاع نسبة الوفيات في الصين إلى 81 شخصاً، طبقا لـ"أ ف ب".

وقالت المنظمة: إن تهديد الفيروس أصبح مرتفعاً، وإنه لم تسجل إصابات مؤكدة بالمرض في الشرق الأوسط حتى اللحظة.

فيما أعلنت الصين عن أول حالة وفاة في العاصمة بكين جراء فيروس "كورونا" المستجدّ.

أوعز الرئيس الصيني شي جين بينغ لسلطات البلاد على كل المستويات باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة انتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا"، لتحقيق "النصر على العدو".

وأفادت شبكة التلفزيون المركزي الصينية بأن شي جين بينغ وجّه، اليوم الاثنين، رسالة طالب فيها كل أجهزة الحزب الشيوعي الصيني والكوادر الحزبية كافة "على جميع المستويات بالتوحد اعتمادا على فئات شعبية واسعة... لمكافحة الوباء وتحقيق النصر الحاسم على العدو".

وحث شي جين بينغ، السلطات الصينية على "التطبيق الصارم لكل قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني" في التعامل مع أزمة تفشي فيروس "كورونا".

في غضون ذلك، وصل رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، في وقت سابق من الاثنين، إلى مدينة ووهان، التي تعتبر مصدرا للوباء، بأمر من رئيس البلاد، لتفقد سير العمل الخاص بمكافحة انتشار الفيروس، حيث التقى عددا من المسؤولين في المجال الطبي والمرضى.

وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر، منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي مجهول المصدر في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي وسط البلاد.

واكتشف الخبراء لاحقاً أن المتسبب بالمرض هو نوع جديد من فيروس "كورونا" أطلق عليه اسم "2019-nCoV"، فيما قررت منظمة الصحة العالمية أن هذا التفشي في هذه المرحلة، يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى الصين لكن ليس للعالم.

وحتى مساء الاثنين، سجلت الصين أكثر من 2800 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا"، بينها 81 حالة وفاة، كما تم تأكيد وجود مصابين بهذه السلالة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

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