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"القاسم" يطمئنّ على فرقة إسعاف المدينة بعد الاعتداء: نتابع الإجراءات

الحادثة أحيلت للجهات الأمنية.. الهلال الأحمر: لن تتهاون في أخذ حقهم

اطمأنّ رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم في اتصال هاتفي على أفراد الفرقة الإسعافية التي تعرضت للاعتداء من قبل ذوي أحد المصابين بالمدينة المنورة.

وأكد "القاسم" أن الهيئة ستتابع مع الجهات الأمنية جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حق الممارس الصحي وحمايته من الاعتداء.

وكانت "سبق" قد انفردت يوم أمس بالحادثة تحت عنوان "المدينة المنورة.. فِرقة إسعافية تتعرض لاعتداء من ذوي مريض.. تكسير وضرب وإصابات".

فيما أكد خالد بن مساعد السهلي المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، أنه تمت إحالة الحادثة للجهات الأمنية المختصة حسب النظام، وأن هيئة الهلال السعودي لن تتهاون في أخذ حق موظفيها من جراء هذا الاعتداء.

وكشف المستشار القانوني هاشم الشيخ الهاشمي في حينها أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيّاً أو جسديّاً جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال. مضيفاً بأن هناك عقوبة تعزيرية في الحق الخاص، يقدرها القاضي إذا رأى أن الجناة يستحقون العقوبة.

المدينة المنورة هيئة الهلال الأحمر السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القاسم" يطمئنّ على فرقة إسعاف المدينة بعد الاعتداء: نتابع الإجراءات
سبق

اطمأنّ رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم في اتصال هاتفي على أفراد الفرقة الإسعافية التي تعرضت للاعتداء من قبل ذوي أحد المصابين بالمدينة المنورة.

وأكد "القاسم" أن الهيئة ستتابع مع الجهات الأمنية جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حق الممارس الصحي وحمايته من الاعتداء.

وكانت "سبق" قد انفردت يوم أمس بالحادثة تحت عنوان "المدينة المنورة.. فِرقة إسعافية تتعرض لاعتداء من ذوي مريض.. تكسير وضرب وإصابات".

فيما أكد خالد بن مساعد السهلي المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، أنه تمت إحالة الحادثة للجهات الأمنية المختصة حسب النظام، وأن هيئة الهلال السعودي لن تتهاون في أخذ حق موظفيها من جراء هذا الاعتداء.

وكشف المستشار القانوني هاشم الشيخ الهاشمي في حينها أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيّاً أو جسديّاً جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال. مضيفاً بأن هناك عقوبة تعزيرية في الحق الخاص، يقدرها القاضي إذا رأى أن الجناة يستحقون العقوبة.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
02:22 PM

"القاسم" يطمئنّ على فرقة إسعاف المدينة بعد الاعتداء: نتابع الإجراءات

الحادثة أحيلت للجهات الأمنية.. الهلال الأحمر: لن تتهاون في أخذ حقهم

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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اطمأنّ رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم في اتصال هاتفي على أفراد الفرقة الإسعافية التي تعرضت للاعتداء من قبل ذوي أحد المصابين بالمدينة المنورة.

وأكد "القاسم" أن الهيئة ستتابع مع الجهات الأمنية جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حق الممارس الصحي وحمايته من الاعتداء.

وكانت "سبق" قد انفردت يوم أمس بالحادثة تحت عنوان "المدينة المنورة.. فِرقة إسعافية تتعرض لاعتداء من ذوي مريض.. تكسير وضرب وإصابات".

فيما أكد خالد بن مساعد السهلي المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، أنه تمت إحالة الحادثة للجهات الأمنية المختصة حسب النظام، وأن هيئة الهلال السعودي لن تتهاون في أخذ حق موظفيها من جراء هذا الاعتداء.

وكشف المستشار القانوني هاشم الشيخ الهاشمي في حينها أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيّاً أو جسديّاً جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال. مضيفاً بأن هناك عقوبة تعزيرية في الحق الخاص، يقدرها القاضي إذا رأى أن الجناة يستحقون العقوبة.

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