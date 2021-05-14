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اختيار رؤساء ونوّاب 6 لجان بغرفة المدينة عبر الاتصال المرئي

ضمن أعمال الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارتها

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس, اجتماعات لعدد من اللجان ضمن أعمال الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة الغرفة, بحضور الأمين العام المهندس عبدالله أبو النصر.

وشهدت الاجتماعات التي عقدت بشكل متتابع، اختيار رؤساء ونوّاب ست لجان عبر التصويت المرئي بحضور كافة الأعضاء, وشملت اللجان اللجنة التجارية, ولجنة الحج والعمرة, ولجنة الفنادق, واللجنة الصحية, واللجنة الزراعية, ولجنة التعليم الأهلي.

غرفة المدينة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختيار رؤساء ونوّاب 6 لجان بغرفة المدينة عبر الاتصال المرئي
سبق

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس, اجتماعات لعدد من اللجان ضمن أعمال الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة الغرفة, بحضور الأمين العام المهندس عبدالله أبو النصر.

وشهدت الاجتماعات التي عقدت بشكل متتابع، اختيار رؤساء ونوّاب ست لجان عبر التصويت المرئي بحضور كافة الأعضاء, وشملت اللجان اللجنة التجارية, ولجنة الحج والعمرة, ولجنة الفنادق, واللجنة الصحية, واللجنة الزراعية, ولجنة التعليم الأهلي.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
04:47 PM

اختيار رؤساء ونوّاب 6 لجان بغرفة المدينة عبر الاتصال المرئي

ضمن أعمال الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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عقدت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس, اجتماعات لعدد من اللجان ضمن أعمال الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة الغرفة, بحضور الأمين العام المهندس عبدالله أبو النصر.

وشهدت الاجتماعات التي عقدت بشكل متتابع، اختيار رؤساء ونوّاب ست لجان عبر التصويت المرئي بحضور كافة الأعضاء, وشملت اللجان اللجنة التجارية, ولجنة الحج والعمرة, ولجنة الفنادق, واللجنة الصحية, واللجنة الزراعية, ولجنة التعليم الأهلي.

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