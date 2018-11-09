بلدية محايل تطلق مبادرة "حديقتي مسؤوليتي"

بمشاركة من بعض الجمعيات والمجتمع المحلي

أطلقت بلدية محافظة محايل عسير، مساء أمس، مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" التي وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتعميمها على جميع بلديات المنطقة.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع: البلدية نفذت مساء أمس مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" الهادفة إلى غرس أهمية المحافظة على نظافة الحدائق والمتنزهات العامة.

وأكد "آل مصمع" على أهمية تعزيز هذه القيم في نفوس المواطنين وأسرهم.

وأوضح أن البلدية تسعى لاستمرار تفعيل مثل هذه المبادرات بالشراكة مع المواطنين وأسرهم، وبالتعاون مع كافة الجمعيات والروابط المهتمة بالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.