النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية محايل تطلق مبادرة "حديقتي مسؤوليتي"

بمشاركة من بعض الجمعيات والمجتمع المحلي

أطلقت بلدية محافظة محايل عسير، مساء أمس، مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" التي وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتعميمها على جميع بلديات المنطقة.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع: البلدية نفذت مساء أمس مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" الهادفة إلى غرس أهمية المحافظة على نظافة الحدائق والمتنزهات العامة.

وأكد "آل مصمع" على أهمية تعزيز هذه القيم في نفوس المواطنين وأسرهم.

وأوضح أن البلدية تسعى لاستمرار تفعيل مثل هذه المبادرات بالشراكة مع المواطنين وأسرهم، وبالتعاون مع كافة الجمعيات والروابط المهتمة بالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية محايل تطلق مبادرة "حديقتي مسؤوليتي"
سبق

أطلقت بلدية محافظة محايل عسير، مساء أمس، مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" التي وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتعميمها على جميع بلديات المنطقة.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع: البلدية نفذت مساء أمس مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" الهادفة إلى غرس أهمية المحافظة على نظافة الحدائق والمتنزهات العامة.

وأكد "آل مصمع" على أهمية تعزيز هذه القيم في نفوس المواطنين وأسرهم.

وأوضح أن البلدية تسعى لاستمرار تفعيل مثل هذه المبادرات بالشراكة مع المواطنين وأسرهم، وبالتعاون مع كافة الجمعيات والروابط المهتمة بالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
06:16 PM

بلدية محايل تطلق مبادرة "حديقتي مسؤوليتي"

بمشاركة من بعض الجمعيات والمجتمع المحلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
209

أطلقت بلدية محافظة محايل عسير، مساء أمس، مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" التي وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتعميمها على جميع بلديات المنطقة.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع: البلدية نفذت مساء أمس مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" الهادفة إلى غرس أهمية المحافظة على نظافة الحدائق والمتنزهات العامة.

وأكد "آل مصمع" على أهمية تعزيز هذه القيم في نفوس المواطنين وأسرهم.

وأوضح أن البلدية تسعى لاستمرار تفعيل مثل هذه المبادرات بالشراكة مع المواطنين وأسرهم، وبالتعاون مع كافة الجمعيات والروابط المهتمة بالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,348
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,622
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,050
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,232

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة