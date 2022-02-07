النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الشؤون الإسلامية يوجّه الخطباء بمواصلة التوعية بالحفاظ على الضروريات الخمس

أوصى بالتركيز على خطر المخدرات على الفرد والمجتمع.. وبيان أضرارها وحرمة تعاطيها

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، الخطباء بعموم مناطق ‫المملكة، بالاستمرار في التوعية عن بيان أهمية حفظ الضروريات الخمس ومنها نعمة العقل، والتوعية عن خطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وبيان أضرارها وحرمة تعاطيها، ووجوب الإبلاغ عن مهربيها ومروجيها ومتعاطيها.
وتضمن التوجيه الاستمرار في بيان الجهود المبذولة من رجال الأمن في مكافحة المخدرات والجمارك للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، والإشادة بها، والدعاء لهم بالحفظ والتسديد والإعانة.

جاء ذلك في تعميم أصدره "آل الشيخ" لكافة خطباء المملكة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وتحذيرهم من الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، ونظرًا لما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، ومنها توعية المجتمع عن أضرار المخدرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الشؤون الإسلامية يوجّه الخطباء بمواصلة التوعية بالحفاظ على الضروريات الخمس
سبق

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، الخطباء بعموم مناطق ‫المملكة، بالاستمرار في التوعية عن بيان أهمية حفظ الضروريات الخمس ومنها نعمة العقل، والتوعية عن خطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وبيان أضرارها وحرمة تعاطيها، ووجوب الإبلاغ عن مهربيها ومروجيها ومتعاطيها.
وتضمن التوجيه الاستمرار في بيان الجهود المبذولة من رجال الأمن في مكافحة المخدرات والجمارك للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، والإشادة بها، والدعاء لهم بالحفظ والتسديد والإعانة.

جاء ذلك في تعميم أصدره "آل الشيخ" لكافة خطباء المملكة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وتحذيرهم من الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، ونظرًا لما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، ومنها توعية المجتمع عن أضرار المخدرات.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
04:04 PM

وزير الشؤون الإسلامية يوجّه الخطباء بمواصلة التوعية بالحفاظ على الضروريات الخمس

أوصى بالتركيز على خطر المخدرات على الفرد والمجتمع.. وبيان أضرارها وحرمة تعاطيها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,711

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، الخطباء بعموم مناطق ‫المملكة، بالاستمرار في التوعية عن بيان أهمية حفظ الضروريات الخمس ومنها نعمة العقل، والتوعية عن خطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وبيان أضرارها وحرمة تعاطيها، ووجوب الإبلاغ عن مهربيها ومروجيها ومتعاطيها.
وتضمن التوجيه الاستمرار في بيان الجهود المبذولة من رجال الأمن في مكافحة المخدرات والجمارك للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، والإشادة بها، والدعاء لهم بالحفظ والتسديد والإعانة.

جاء ذلك في تعميم أصدره "آل الشيخ" لكافة خطباء المملكة، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توعية وإرشاد أفراد المجتمع عبر منبر الجمعة وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وتحذيرهم من الأخطار التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، ونظرًا لما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، ومنها توعية المجتمع عن أضرار المخدرات.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,466
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,277
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,986
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,038

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة