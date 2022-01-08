التحالف: الحوثيون تعمّدوا استهداف الاتصالات المدنية وتم تدمير 6 مواقع لتخزين المسيّرات

أكّد أن هناك محاولات عدائية من الميليشيات الإرهابية.. وللمرة الثالثة

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إن الحوثيين تعمّدوا استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية مساء أمس .

وأكّد التحالف أن هناك محاولات عدائية للمرة الثالثة لاستهداف الاتصالات المدنية بمسيّرات مفخخة.

وأضاف التحالف: تم تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق المسيّرات، فجر اليوم، في حجة استجابة للتهديد .