التحالف: الحوثيون تعمّدوا استهداف الاتصالات المدنية وتم تدمير 6 مواقع لتخزين المسيّرات
أكّد أن هناك محاولات عدائية من الميليشيات الإرهابية.. وللمرة الثالثة
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إن الحوثيين تعمّدوا استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية مساء أمس .
وأكّد التحالف أن هناك محاولات عدائية للمرة الثالثة لاستهداف الاتصالات المدنية بمسيّرات مفخخة.
وأضاف التحالف: تم تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق المسيّرات، فجر اليوم، في حجة استجابة للتهديد .
التحالف
ميليشيا الحوثي
التحالف: الحوثيون تعمّدوا استهداف الاتصالات المدنية وتم تدمير 6 مواقع لتخزين المسيّرات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-08
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إن الحوثيين تعمّدوا استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية مساء أمس .
وأكّد التحالف أن هناك محاولات عدائية للمرة الثالثة لاستهداف الاتصالات المدنية بمسيّرات مفخخة.
وأضاف التحالف: تم تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق المسيّرات، فجر اليوم، في حجة استجابة للتهديد .
08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
11:16 AM
اخر تعديل
08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
12:56 PM
التحالف: الحوثيون تعمّدوا استهداف الاتصالات المدنية وتم تدمير 6 مواقع لتخزين المسيّرات
أكّد أن هناك محاولات عدائية من الميليشيات الإرهابية.. وللمرة الثالثة
قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إن الحوثيين تعمّدوا استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية مساء أمس .
وأكّد التحالف أن هناك محاولات عدائية للمرة الثالثة لاستهداف الاتصالات المدنية بمسيّرات مفخخة.
وأضاف التحالف: تم تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق المسيّرات، فجر اليوم، في حجة استجابة للتهديد .